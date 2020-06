Michele Morrone es el galán de la película 365 DNI, una de las diez más vistas en Netflix Crédito: Instagram

16 de junio de 2020

La película erótica 365 DNI lanzada por Netflix es un éxito rotundo en la plataforma y logra mantenerse en los primeros puestos del ranking de los diez títulos más vistos en nuestro país desde hace varios días. Esto despertó la curiosidad de muchos acerca de quién es Michele Morrone , el protagonista masculino de la trama, que interpreta a un joven italiano mafioso.

La película fue catalogada por algunos usuarios como "la sucesora de 50 sombras de Grey" , mientras que otros se niegan a aceptar que exista una verdadera similitud con el film erótico que tiene millones de seguidores alrededor del mundo. Sin embargo, hay mayor acuerdo en que el actor se robó muchas miradas y tiene un abultado público virtual que lo demuestra: más de 4 millones de seguidores en su Instagram.

La historia gira en torno a una ejecutiva que atraviesa una crisis con su pareja, y es secuestrada por el jefe de un grupo mafioso siciliano. El hombre le pide que en un año se enamore de él. Dirigida por Barbara Bialowas y protagonizada por Anna-Maria Sieklucka , Bronislaw Wroclawsk y Morrone, no hay dudas de que hubo muchas reacciones y opiniones.

Michele Morrone: actor, cantante y motivador

Morrone interpreta a Massimo en la película, un atractivo mafioso que se obsesiona con Laura , una mujer de negocios que busca salvar su matrimonio. Él la secuestra y la tiene cautiva durante 365 días con la premisa de que debe enamorarse de él.

El actor de 30 años tuvo algunos papeles secundarios en películas italianas y polacas, pero sin dudas alcanzó la fama internacional gracias a 365 DNI . Nació en Melegnano, Italia, y probó suerte primero en teatro, hasta llegar al mundo del cine.

Su primer papel llegó en 2015: se puso en la piel de Bruno Sacchi, un joven sospechado de un crimen en la serie televisiva Provaci ancora prof ! En 2017 personificó a un tritón en la ficción Siren . Dos años más tarde participó en Los Medici: Señores de Florencia y en ocho capítulos de Il Proceso .

En 2016 tuvo un fugaz paso por Bailando con las estrellas en la versión italiana, donde adquirió mayor popularidad en su país natal. Por aquel entonces llevaba dos años de casado con la exitosa diseñadora de modas Rouba Saadeh , y juntos fueron padres de Marcud, de 6 años, y Brado, de 3. Sin embargo, el matrimonio no duró mucho: después de cuatro años juntos anunciaron en 2018 el fin de su relación.

Para Morrone su divorcio fue un gran golpe anímico, y lo contó él mismo en febrero último en sus redes sociales: "Hace un año y medio estaba a punto de dejarlo todo, ya no quería actuar. Estaba en un estado severo de depresión después de divorciarme de mi esposa. Encontré trabajo como jardinero en una remota aldea de 1000 habitantes porque no tenía más dinero en mi bolsillo".

"Pero la vida es extraña, cuando estás deprimido, el destino pone el tren correcto frente a ti y, si eres fuerte, podés tomarlo. Siempre cree en ti mismo. siempre", cerró en su conmovedor posteo. El actor italiano luchó con sus finanzas después de la separación, y mientras era jardinero volvió a sentir el llamado de su vocación y se presentó en varios castings de teatro.

Además de actor, Morrone también es cantante : recientemente estrenó su primer disco solista Dark Room . De hecho, en el film erótico prestó su voz para la canción "Feel It", y colaboró en otros tres temas musicales para la banda sonora de la película ("Dark Room", "It's Hard For Me", y "Watch Me Burn").