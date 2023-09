escuchar

Hace diez años, más precisamente el 30 de noviembre de 2013, la inesperada muerte de Paul Walker estremecía al mundo entero. El actor, que se hizo popular por protagonizar la saga Rápidos y Furiosos, moría a los cuarenta años paradójicamente en un accidente automovilístico dejando truncos un montón de sueños y proyectos, entre ellos ver crecer a su hija Meadow, fruto de su relación con Rebecca Soteros, una novia de la adolescencia.

Por aquel entonces, la pequeña tenía apenas 15 años y vivía con él luego de pasar la mayor parte de su infancia junto a su madre en Hawaii. Ante semejante pérdida y la lejanía de su familia materna, la adolescente encontró una gran contención en Vin Diesel, su padrino y el mejor amigo de su padre, quien a partir de entonces ocupó un rol preponderante en su vida.

Hoy, esta joven de 24 años y corte bob está construyendo una carrera como modelo, triunfando como imagen de marcas como Alexander McQueen y Givenchy Beauty. A su vez, compagina su pasión por las pasarelas con sus estudios y su vida de casada, ya que en 2021 contrajo nupcias con el actor británico Louis Thornton-Allan . Día a día se encarga de honrar la memoria de su padre a través de la Fundación Paul Walker, una entidad sin fines de lucro que puso en marcha tras su muerte y con la que protege los mares, la vida silvestre y el futuro del planeta, además de conceder becas a estudiantes de biología marina, otra de las grandes pasiones del actor.

Entre el dolor y el legado

“Se parece un poco más a su madre, pero también es como soy yo de forma innata. Meadow es más libre y aprecia las pequeñas cosas”, le comentó años atrás Paul Walker a la revista People orgulloso de su única hija. Nacida el 4 de noviembre de 1998, Meadow Rain Walker Thornton creció junto a su madre Rebecca Soteros en Hawaii sin embargo, cuando cumplió los 13 decidió mudarse con su padre a California. Luego de su pérdida, la quinceañera siguió adelante bajo la contención de su madre, sus abuelos paternos y su padrino Vin Diesel, quien no sólo la invitó a vivir con su familia sino que está presente en su vida diaria ocupando el rol de figura paterna.

Con una altura envidiable y una belleza indiscutible, la joven decidió incursionar en el mundo de la moda. En 2017, firmó contrato con la agencia DNA Models y, al tiempo, se convirtió en la favorita de diseñadores como Alexander McQueen, Proenza Schouler y Givenchy. “Es un sueño hecho realidad. Me siento afortunadísima de haber tenido la oportunidad de trabajar con gente tan talentosa e importante”, le confesó a Vogue tras su debut en la pasarela.

Si bien los sets no son lo suyo, este año Meadow sorprendió con un breve cameo en la décima entrega de Rápidos y Furiosos para homenajear a su padre. En esta saga que la vio crecer, Meadow interpreta a una azafata que, en realidad es una agente encubierta, que ayuda a John Cena durante un vuelo. “¡La primera película fue lanzada cuando yo tenía un año! Crecí en el set viendo a mi padre, a Vin, Jordana, Michelle, Chris y más en los monitores. Gracias a mi papá, nací en la familia. No puedo creer que ahora también pueda estar allí arriba. Con los que han estado por aquí para verme crecer”, escribió en sus redes junto a algunas imágenes de su participación.

“Gracias Louis Leterrier por tu amabilidad, paciencia y apoyo. Estoy feliz”, agregó la amateur mientras le dedicaba un agradecimiento especial al productor Brandon Birtell, uno de los amigos de su padre, ya que nada de eso podría haber sido posible sin él. “Me siento tan bendecida de poder honrar el legado de mi padre y compartir esto con él para siempre”, remató quien también fue invitada a la premiere que se llevó a cabo en distintos rincones del mundo.

Su participación especial en este exitoso film que sigue rindiéndole homenaje a Walker a través de melancólicos flashbacks no fue la única forma con la que Meadow intenta honrar la memoria de su padre a diario. La veinteañera suele compartir fotografías retro en su cuenta de Instagram, donde siempre expresa lo mucho que extraña a su padre. “Feliz cumpleaños a mi ángel guardián. Gracias por tu amor, tu guía, tu amistad y por enseñarme a ver lo lindo de este mundo. Sos el alma más buena, noble y generosa que conozco. Me enseñaste desde pequeña a tratar a todos con respeto, a hacer el bien y a cuidar del planeta. Te amo y te extraño todos los días”, escribió el pasado 12 de septiembre con motivo de lo que hubiera sido el cumpleaños número 50 del actor.

Pese a su pérdida tan temprana y el dolor que siente por su ausencia, esta joven confesó que logra conectarse con su papá cuando lo necesita : “El 4 y el 7 son los números favoritos de mi padre. Y juro que cada vez que me cuesta tomar una decisión, cuando discuto con alguien o estoy atravesando por una situación complicada, empiezo a ver esos números en todas partes. Y no tengo dudas de que es él”, reveló en una entrevista quien aseguró que el amor trasciende.

Mantener vigente la memoria de su padre y cumplir con su legado fue una de las metas que la modelo se puso por delante. De hecho, tras su fallecimiento, Meadow demandó a Porsche por homicidio culposo al asegurar que el vehículo en el que viajaba el actor presentaba numerosos defectos de diseño, razón por la cual se incendió al instante del choque. Tras un litigio judicial de varios meses con la marca alemana, donde después de llegar a un acuerdo económico recibió una millonaria suma, Meadow creó la Fundación Paul Walker, una entidad sin fines de lucro ideada para proteger los mares, la vida silvestre y el futuro del planeta. “Reflexionando sobre mi padre, me encontré con sus pasiones. Su pasión por el océano, su pasión por rescatar animales, su pasión por ayudar a la gente y su pasión por la buena voluntad espontánea. Quise crear esta fundación porque quiero compartir esa parte de él con el mundo. Quiero compartir esa parte de él con los demás”, explicó sobre este gran proyecto benéfico que también concede becas a aquellos que quieran estudiar biología marina.

Fiel a lo que le enseñó su padre, la joven participa también de varias campañas solidarias como Everyone’s Invited, un movimiento del Reino Unido dedicado a exponer casos de abuso y violación.

Sus dos grandes sostenes

Tras perder a su padre, Vin Diesel se convirtió en su figura paterna. Íntimo amigo del actor (“casi hermanos” como el musculoso ha dicho alguna vez) y padrino de Meadow, el intérprete de Toretto no sólo invitó a Meadow a vivir con su familia sino que está presente en cada momento importante de su vida.

De hecho, cuando en octubre de 2021 la modelo contrajo matrimonio con el actor británico Louis Thornton-Allan en una íntima ceremonia celebrada en las playas de República Dominicana, Diesel fue uno de los invitados que no pasó desapercibido. Mientras que él la llevó del brazo hacia el altar, su hija Hania Riley fue su dama de honor; demostrando la cercanía de ambas familias.

Vin Diesel acompañó al altar a Meadow, la hija de su entrañable amigo Paul Walker

“Puedo recordar ese día cuando vos y yo estábamos filmando esa escena en F4 donde comíamos comida china y tuvimos una escena de combate entre hermanos (…) Cuando terminamos de filmar, entraste en mi trailer y me preguntaste: ‘¿qué tenés en mente?’. Siempre sabías cuando algo estaba en mi mente. Te dije que estaba a punto de tener un bebé y no sabía qué esperar en el hospital al que me dirigía después del trabajo. Dijiste que muchos tipos duros me dirían que espere afuera de la sala de partos, pero eso está mal. ‘Entrá allí, cortá el cordón umbilical y será el mejor día de tu vida’. Vos, por supuesto, estabas hablando por experiencia, ya que tenías un ángel propio”, escribió Diesel en su cuenta de Instagram como hablándole a su amigo.

“Han pasado ocho años hoy... y no pasa un día sin que no reflexione sobre la hermandad que tuvimos la bendición de vivir... pero, lo sabés. Las tragedias de la vida siempre van seguidas de las bendiciones de la vida si te mantenés abierto y tenés fe. Mira esta foto Paul, te hará sonreír. El mismo ángel para el que me ayudaste a prepararme de la manera más hermosa con tus consejos fraternales es el mismo ángel a quien la preciosa Meadow le pidió que fuera su dama de honor”, continuó junto a una fotografía en blanco y negro, en donde se la ve a la novia en compañía de Hania, su hija de 13 años.

“¿Cómo pude haberlo sabido en el set de 2008 de Rápido...? Pero, tal vez, de alguna manera, vos lo sabías. Te extraño. Mis hijos siempre me dicen: ‘el tío Paul está con vos, papá’, siempre... y sé en mi corazón que tienen razón. Te extraño, Paul”, concluyó dando cuenta que jamás fallará a su promesa: la de cuidar a su ángel.

Por su parte, y a pesar de que suele mantener su vida privada bajo perfil, Meadow compartió con sus seguidores algunos momentos de su gran día. “¡Estamos casados!”, escribió junto a un video en blanco y negro que mostraba algunas imágenes de la ceremonia junto al mar. Su marido con el que se había comprometido en agosto de ese año apenas unos meses después de conocerse estudia interpretación en la prestigiosa escuela Stella Adler en la ciudad de Nueva York y es conocido por su participación en el video musical de la canción “Vintage” de Blu DeTiger.