En una entrevista televisiva, el cantante repasó su vida junto a su colega

A 15 meses del fallecimiento de Violeta Rivas, Néstor Fabián recordó anécdotas de su vida junto a la cantante. Emocionado, el cantante dio detalles de su casamiento. "Una vez fui a la Basílica de Guadalupe en Santa Fe, e hice una promesa. Violeta había perdido la voz y no la recuperaba entonces prometí que nos casaríamos ahí si ella sanaba. Y sanó. Así que nos casamos en esa Basílica y nos hicimos cargo de todos los gastos de los traslados de los invitados. Fue la primera transmisión en exteriores y se vio por Canal 13. Deberíamos haber vendido mi casamiento pero eran otras épocas. Hoy sería diferente. Pero ya no me pienso casar", le contó a Verónica Lozano en una emotiva entrevista para su ciclo, Cortá por Lozano.

El cantante, que pronto cumplirá 81 años, también se refirió a las dos versiones sobre la primera vez que se vieron. Según él, se conocieron en un estudio de Canal 13, donde él hacía un programa y Violeta, otro: "Fui a saludarla y ni me registró. Por eso ella siempre contaba que nos habíamos visto por primera vez en un programa de Cacho Fontana que nos hizo un reportaje para Radio El Mundo. Ella llegó y me saludó. Le dije que ya nos conocíamos pero ni se acordaba. Ella era una gran cantante y yo era uno que ya había estado con Mariano Mores pero tenía mis dificultades vocales. La admiraba como cantante y cuando la conocí la admiré como persona".

También habló sobre la enfermedad que padeció Violeta, alzheimer. "Nunca falte de mi casa. Hacía viajes de 900 kilómetros por día para volver a casa. Porque si no me veía, se desesperaba y me buscaba por todas partes. Muchos me decían que la internara, pero mientras yo pudiera, ella iba a estar conmigo. Y lo cumplí. Muchas veces fue agresiva, porque así es la enfermedad. Fue difícil darme cuenta y aceptar lo que pasaba", dijo entre sollozos. "En el último segundo me dijo: 'Néstor me muero'. Hoy me hace bien recordar. Todas las noches la saludo. Voy a poner su cuadrito en el techo, para darle los buenos días y las buenas noches. Siento que ella me acompaña. La gente me manda fotos, temas. Siempre está presente", señaló.

Con muchas ganas de hablar y repasar su vida, el cantante explicó que se llama Néstor Fabián de pura casualidad. "Hice una prueba para acompañar a Mariano Mores y tuve mucha suerte porque lo llamaron de Canal 7 y no tenía cantantes. Le dije que me llamaba José Cotelo pero me contestó que tenía que cambiarme el nombre. Entonces me acordé de un hombre que se llamaba Fabián y tenía un caballo 'malacara'. Y le pregunté a uno que estaba al lado mío cómo se llamaba su hijo. Néstor, me contestó".

Sobre su infancia, contó que apenas recuerda de su madre, que tenía una voz muy potente. "De mi papá sí recuerdo la dulzura. Nunca levantaba la voz. Y yo tengo la dulzura de mi papá y la potencia de mi mamá. Mis padres murieron cuando éramos todos muy chicos. A mis hermanos los adoptaron pero yo no quise ninguna familia. La gente era muy solidaria entonces, los chicos siempre tenían un plato de comida. A los 12 años me adoptó Rosa, una vecina que cocinaba como los dioses", rememoró.