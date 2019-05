A cinco años de su boda, Kim Kardashian compartió fotos inéditas del gran día

La mediática subió a sus redes sociales nuevas imágenes del gran día

El clan Kardashian no pierde nunca la oportunidad de generar un nuevo negocio, y en esta oportunidad Kim aprovechó el quinto aniversario de su casamiento con Kanye West para lanzar una nueva línea de maquillajes inspirada en los tonos de la celebración.

Para impulsar la promoción, la mediática compartió con sus seguidores de Instagram fotos e historias inéditas del gran día. En las imágenes se la puede ver maquillándose, caminando hacia el altar y posando con su flamante esposo.

"Este fue el día de mi boda hace casi 5 años en Italia. Volamos desde Paris y tuvimos que apurar todo el proceso de maquillaje para llegar a tiempo. Apenas me habían terminado de poner el velo cuando me empujaban hacia la puerta rápidamente para que pueda caminar rumbo al altar, ya que Andrea Bocelli ya había comenzado a cantar y no me lo podía perder. No tenía ni idea que era él hasta que llegué al altar y me puse a gritar para adentro. Muchos recuerdos increíbles", escribió en el primero de los numerosos posteos que realizó.

"Un poco del detrás de escena de nuestra boda hace cinco años", puso en otro de los posteos. "Cinco años atrás me casé con mi mejor amigo", agregó Kardashian, quien hoy tiene cuatro hijos junto a West: North, de 6 años; Saint, de 3; Chicago, de 15 meses, y el pequeño Psalm, quien nació hace unos días.

La pareja contrajo matrimonio en el histórico Forte di Belvedere, cerca del río Arno, en Florencia, Italia. Hasta allí viajaron con todos sus amigos y familiares para disfrutar de una celebración única, que incluso cinco años después siguen rememorando con disfrute.