Kim Kardashian y el rapero Kanye West celebraron hoy el nacimiento de su cuarto hijo, que fue dado a luz a través de un procedimiento de vientre subrogado. La estrella de las redes sociales aún no ha dado a conocer el nombre del bebé, aunque sí anunció su llegada a través de su cuenta de Twitter.

"¡Está aquí y es perfecto!", publicó la empresaria en un mensaje que, en poco más de una hora, acumuló más de 16.000 retuits y 195.000 "me gusta".

La famosa influencer y el músico ya eran padres de North, de 6 años, de Saint, de 3, y de Chicago, de 15 meses. A los dos mayores, Kim los tuvo mediante un embarazo normal, mientras que el tercero fue concebido mediante fecundación in vitro y fecundado en un vientre de alquiler.

La pareja decidió tener a su cuarto bebé por gestación subrogada luego de que la empresaria sufriera desprendimientos de placenta en el embarazo de sus dos primeros hijos, lo cual suponía ciertos riesgos a la hora de afrontar nuevos embarazos de forma natural.

No obstante, Kardashian manifestó en varias ocasiones su deseo de ampliar la familia y acabó recurriendo a este método cada vez más habitual para poder consumarlo.

El recién nacido es el gemelo de Chicago, según confirmó su mamá a través de la misma red social. "Estoy segura de que cambiará mucho, pero ahora se parece a ella", twitteó.

Lo más curioso del anuncio ha sido la forma en la que se hizo público. El show de Ellen es un lugar al que suelen acudir los miembros del reality Keeping Up With The Kardashians a menudo, son VIPS del programa y la presentadora, Ellen DeGeneres, ha querido darle una sorpresa a la mamá de todas ellas. Por ello, invitó al piso a Kourtney, la mayor de las hermanas, con todos sus hijos, para darle la noticia a Kris de que el cuarto bebé de Kim por fin estaba en camino.