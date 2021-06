A dos años de la muerte de Beatriz Salomón, el recuerdo de su hermano Daniel: “Fue una mujer maravillosa”

A dos años de la muerte de Beatriz Salomón, su hermano Daniel Salomón charló con Los ángeles de la mañana y recordó sus años junto a la actriz. Entre lágrimas, aseguró que la extraña mucho tanto a ella como a sus sobrinas, a quienes nos ve desde hace tiempo.

“Tuvimos una vida muy rica, espectacular. Compartimos un montón de cosas de familia y de trabajo. Hicimos muchas producciones juntos”, recordó con cierta nostalgia desde el móvil. Tras hablar de los comienzos de su hermana como modelo, vedette y actriz, Salomón contó varias anécdotas de su época dorada junto a Alberto Olmedo. “En la temporada de verano era un descontrol salir a la calle con ella. La gente la seguía, no se podía caminar, se cortaba la calle. Ella tenía cuatro guardaespaldas y yo la iba a buscar a la salida del teatro”, indicó.

Tras asegurar que la extraña mucho, el hermano habló de sus sobrinas, Noelia y Bettina. “Las dos nenas son hermosas. Fueron muy bien criadas, la que sacó más la veta artística es Noelia, aunque va a ser médica. Y Bettina quiere ser veterinaria. Yo hace un montón que no las veo por cuestiones que en algún momento comentaré”, dijo.

Ante las preguntas del panel, Salomón explicó que está distanciado hace tiempo de las adolescentes, pero no quiso dar demasiados detalles. “No quiero ahondar en eso. Sé que están muy bien, el padre [Alberto Ferriols] se esté ocupando. A veces los tiempos de uno no son los de todos, no nos hemos puesto de acuerdo”, señaló. Del mismo modo, descartó un conflicto con el padre de las chicas: “Siempre tuvimos una buena relación, las veía todos los días. Compartimos mucho. Hacíamos reuniones, cumpleaños, fiestas. Son adultas, cada uno tiene su tiempo para sanar y es respetable”.

Por último, Daniel Salomón se quebró en vivo cuando el conductor le preguntó cómo recuerda a su hermana: “Fue una mujer maravillosa, una artista y madre ejemplar. Hoy es un ángel”, expresó entre lágrimas.

LA NACION