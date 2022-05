A fuerza de hits y carisma, Karol G hizo delirar al público argentino en el Movistar Arena

Las luces del Movistar Arena se apagan al mismo tiempo que se encienden las del escenario. Son casi las 22:30 y la gente comienza a gritar desaforadamente mientras suenan los primeros acordes de “SEJODIOTO”, y ahí, en ese momento, sale ella al escenario. Buenos Aires se rinde ante sus pies, al igual que lo hizo toda Latinoamérica y Estados Unidos en los últimos meses. Karol G es la reina del reggaeton, de eso no queda ninguna duda.

Carolina Giraldo Navarro nació el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia. Llegar a llenar estadios y ser referente de miles de personas, en especial de mujeres que se empoderan con su música y su mensaje, no fue casualidad. Fueron años de trabajo y perseverancia lo que la posicionaron en el lugar en donde está hoy. Fueron años de ver como sus colegas y amigos hombres, con quienes empezó, lograban cumplir sus sueños mientras a ella todo le costaba un poco más. Pero el esfuerzo trajo su recompensa y “La Bichota” brilla más fuerte que nunca, iluminando cada estadio que pisa .

“En Colombia me costó muchos años que la gente supiera quien era Karol G”, reconocía hace un tiempo. “A mi me tocó ver el crecimiento de todos los artistas urbanos que ustedes conocen de Medellín. A J. Balvin lo conozco de cuando estaba empezando con su primera canción, también conocía a Reykon y a Maluma y veía como el proceso de todos evolucionaba y conmigo no pasaba nada. No pasaba nada, pero estaba trabajando”, recordaba en una entrevista.

Karol G encendió el Movistar Arena de Buenos Aires @monogomez

Un body cavado en color rojo con la palabra Bichota bordada al frente y pantalones de cuero con tachas fue el primero de los tres looks que lució durante la noche. Su característico pelo largo y turquesa, que se replicó en muchas personas del público en forma de peluca, terminó de marcar su presencia en el escenario.

“El Poblado”, “Ay Dios mío”, “Gato Malo”, “El Barco”, “Location” y “El Makinon” fueron algunos de los hits que hicieron bailar a todo el Movistar Arena durante la primera parte del show. La conexión de Karol con la gente es algo indiscutible. El público la ama y se lo hizo saber. Ella también ama a su público, y se encargó de que lo supieran prestando atención a los que fueron a verla y mencionándolos entre canción y canción.

“ Mis papás siempre estuvieron ahí para mí. Eso es el 99% del éxito de mi carrera: que mis papás hayan creído y apoyado este proyecto , porque más que tener la posibilidad económica teníamos la disposición, estábamos dispuestos a hacer lo que fuera y conseguir lo que fuera para conseguirlo”, recordaba en alguna entrevista al repasar el largo camino al éxito. “Fue muy difícil llegar”, aseguraba quien hoy, es una de las artistas latinas más escuchadas a nivel mundial.

Karol G se reconoció admiradora de la música argentina @monogomez

En varias oportunidades, durante el show, Karol se reconoció admiradora de la música argentina. Su forma de homenajear a los artistas nacionales fue invitando a una de las bandas más reconocidas del país: Vilma Palma e Vampiros, con quienes cantó “Auto Rojo” e hizo delirar al público.

“Karol, gracias por representarnos como mujer. Tus canciones son poemas que me llenan el alma”, decía una camiseta de Argentina que llegó hasta el escenario y la hizo emocionar. “Nos sentimos grandes por ti”, rezaban los miles de carteles que sus fans repartieron entre el público para que todos levantaran mientras ella cantaba “Ocean”, impresos en colores para que formaran la bandera de Argentina y de Colombia.

“¿Quién se imprimió todos esos papelitos? Hay papelitos por todo el Arena”, dijo emocionada hasta las lágrimas, sin poder creer el gesto de su gente. “Oye Argentina, ¿saben que se lucieron horrible? Nunca en la vida me habían hecho algo igual, que todo el mundo por donde yo mire tiene un papelito. Papelitos con el color de mi bandera y de la bandera de Argentina ¡Son una chimba! ¡Se lucieron!”, expresó mientras el estadio le gritaba que la amaba y los ojos de la cantante se llenaban de lágrimas.

Karol G convirtió el Movistar Arena en una fiesta @monogomez

“200 Copas”, “Bichota”, “Tusa” y “Provenza” fueron los éxitos que Karol G eligió para despedirse de su público en un show en el que el despliegue escénico dejó a todos sorprendidos. Fueron años de esfuerzo, algo de frustración y mucha perseverancia, pero el sueño se cumplió. Hoy “La Bichota” es referente de miles de niñas a quienes inspira con su historia de vida, con su afán por lograr lo que se propone y con el amor que siente por sí misma.

Con la camiseta de la selección Argentina puesta, su banda compuesta por mujeres acompañándola, las bailarinas a su lado, el corazón lleno de emoción y la alegría intacta, la cantante colombiana demostró una vez más que los sueños están para ser cumplidos y que el esfuerzo siempre trae recompensa.