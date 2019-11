A horas de contraer matrimonio con Roberto García Moritán, Pampita contó los últimos detalles de su boda.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de noviembre de 2019 • 13:10

Llegó el gran día. A horas de dar el "sí,quiero", Pampita Ardohain se mostró súper feliz y habló de sus expectativas para esta noche: "Quiero celebrar el amor".

Apenas 15 minutos después del mediodía, la flamante novia llegó junto a su peluquero al palacio Sans Souci, donde esta noche se va a celebrar su gran boda con Roberto García Moritán. Allí la esperaban su equipo de estilismo y belleza, las chicas de la organización del especial evento y toda la prensa que desde temprano está apostada en el lugar.

Muy sonriente y con un conjunto estilo pijama, Ardohain paró unos minutos y habló con Involucrados: "Acá estamos, ya no queda nada. Vengo con Zacarías que me va a peinar, que es mi amigo y que lo quiero. Adentro está mi estilista Mechi Ugarte, el diseñador de mi vestido, Estefanía Novillo que me va a maquillar y las chicas de la organización", explicó, quién grabará algunos momentos de la previa de su casamiento para su programa Pampita online.

Su última noche de soltera

En cuanto a cómo fue su última noche de soltera, confesó: "Estuve comiendo con amigas que vinieron de los Estados Unidos y Chile. Ellas no habían estado en la despedida de soltera así que tuvimos una comida, pero me acosté temprano".

Tras confesar que no ve a su futuro marido desde ayer ("el último contacto fue por teléfono anoche antes de dormir y hoy a la mañana que ya arrancamos a hablar porque hay un montón de cosas"), la conductora de Net TV expresó sus expectativas para esta noche: "Celebrar el amor y compartirlo con los seres queridos. Vivirlo con mucha emoción", señaló.

En las últimas horas, la modelo confesó que la lista de invitados se le fue de las manos, ya que hay 100 personas más de las estipuladas. Por supuesto que los más íntimos están invitados a la ceremonia y a la cena y el resto llegará después de las 12.

Los invitados confirmados

En cuanto a sus compañeros del "Súper Bailando" ya están confirmados: Marcelo Polino, Florencia Peña y Aníbal Pachano. Al parecer los integrantes del jurado y el BAR alquilaron una combi para no manejar hasta allá. Los ausentes con aviso son Laura Fidalgo que tuvo que viajar a Corrientes por su escuela de baile, Ángel De Brito que aseguró que no tiene ganas de ir y Flavio Mendoza que tiene un viaje a Córdoba.