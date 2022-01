A los 45 años, Oliver Hudson volvió a vivir con sus padres, Goldie Hawn y Kurt Russell

Oliver Hudson está viviendo otra vez con su mamá, Goldie Hawn. Durante una entrevista, el actor de 45 años reveló que hace unas semanas regresó al hogar familiar y volvió a convivir con su madre y su padre del corazón, Kurt Russell, por un particular motivo.

“Estamos remodelando nuestra casa”, le contó al programa Daily Pop de E! durante una nota mediante videollamada. “En lugar de alquilar un lugar para quedarnos este tiempo, pensé: ‘Volvamos a casa’, así que estoy viviendo con mamá y papá. Mis hijos también están aquí, mi niño está literalmente atrás mío en este momento, ahí pueden ver su pequeña cabeza, está durmiendo”, reveló mientras de fondo se veía al pequeño descansando.

Hudson reconoció que vivir con los padres tiene ciertos beneficios que disfruta. “Sí, es genial. Me hacen el desayuno, mamá cocina galletas, salsas y huevos. La verdad... hay una cierta chance de que no nos vayamos más, te lo puedo asegurar ”, bromeó.

El actor y su esposa, Erinn, tienen tres hijos: Rio Laura, de 8 años, Bodhu Hawn, de 11, y Wilder Brooks, de 14, quienes están felices de pasar un tiempo en la casa de sus abuelos.

Hace unos meses, durante una charla con la revista People, el actor habló sobre su vida familiar cuando era chico, junto a su madre y su hermana, Kate Hudson. “Mi mamá era, mejor dicho, todavía lo es, increíble. Hacíamos muchos viajes en auto”, recordó. “Hay algunos, en particular, que fueron bastante memorables porque éramos muy chicos. Me acuerdo de estar en el suroeste del país dando vueltas en su furgoneta y sentirnos muy libres”, contó.

“No teníamos todo lo que tenemos hoy, y no nos deteníamos a ver televisión”, continuó. “Era simplemente esa libertad de estar en el mundo sin nada más que nosotros y la naturaleza”.

En la casa Hudson comparte tiempo también con el esposo de su madre, Kurt Rusell, con quien convivió desde pequeño. Tanto Oliver como Kate, han hablado en muchas oportunidades sobre la buena relación que tienen con su padrastro. El cariño que le tienen al actor les trajo problemas con su padre biológico, quien se enojó con ellos después de que los hermanos llamaran públicamente papá al esposo de su madre.

“Son libres. Si llaman padre a otro, que lleven su nombre y no el mío. Soy padre biológico de cinco hijos, pero ahora me considero padre de tres de ellos. No reconozco a Oliver y Kate como hijos míos. Que dejen de usar el apellido Hudson, no son parte de mi vida. Están muertos para mí”, expresó hace un tiempo, con furia, Bill Hudson.

“Kate nunca tuvo una mala palabra para conmigo, pero cuando apreció Kurt en escena, la historia cambió y yo me convertí en el lobo malo. Cuando recién me separé, conseguí una casa en la playa, en Malibú, para estar cerca de mis hijos. Fui parte de sus vidas durante años. Kate y Oliver venían a visitarme los fines de semana”, remarcó Hudson, con rabia. Según él, la culpable de todo es Goldie Hawn, quien lo habría alejado de sus hijos a raíz de su creciente fama y poder adquisitivo.