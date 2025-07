A los 88 años murió el actor peruano José Palomino Cortez, padre de Juan Palomino

En su cuenta de X, la Asociación Argentina de Actores dio a conocer la noticia de la muerte del actor, locutor, conductor y ferviente defensor de la cultura indoamericana, José Palomino Cortez, padre de Juan Palominio.

Nacido en Cuzco, Perú, el 12 de marzo de 1937, se radicó a los 18 años en la ciudad de La Plata para estudiar Medicina, carrera que abandonó para dar sus primeros pasos en la actuación y la comunicación. Su voz dejó un verdadero sello en la radiodifusión argentina. Condujo y produjo programas en diversas emisoras (Radio Rivadavia, Provincia, Radio Nacional, LU6 Radio Atlántica y Radio La Voz de las Madres, entre muchas otras). Fue conductor de ciclos de América y realizó locuciones para diversas publicidades y documentales.

Con profunda tristeza despedimos al actor y locutor José Palomino Cortez. Abrazamos con todo nuestro afecto a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor, entre ellos su hijo, nuestro compañero Juan Palomino. https://t.co/gfJTKRQMAo pic.twitter.com/Otuh8zw5cs — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) July 6, 2025

En teatro, debutó en 1957 en el Coliseo Podestá, de La Plata, con la obra El tungsteno. Años después fue parte del elenco de El mundo es ancho y ajeno. En 1966, en Cuzco, presentó Cafetín de Buenos Aires junto a Antón Ponce de León. Décadas después, actuó en el Teatro Nacional Cervantes en la obra Lo que mata es la humedad, en donde compartió escenario con su hijo, e integró los elencos de El desdichado deleite del asesino, Puertas a la memoria y América… tan violentamente dulce, en donde volvió a trabajar con Juan Palomino

Esa obra, justamente, hacía eje en el vínculo padre e hijo. “Esta relación no aparece de la noche a la mañana, viene de mis padres también.-reflexionó José Palomino Cortez en una entrevista con LA NACION-. En estos momentos no puedo creer que pueda cumplir este sueño de compartir un escenario con uno de mis hijos con esta temática. Tenemos las mismas sensaciones, las mismas respuestas”.

La familia Palomino: Juan con su papa José y sus hijos Sofía y Aaron Fabian Marelli - LA NACION

En cine, participó en los films El fondo del mar, Cara de queso, El juego de Arcibel, Tocar el cielo, Anoche, El descanso y El amor y la ciudad, entre otros. En televisión, actuó en Los simuladores (en donde interpretó a un empleado de una lechería que era despedido por su edad) y Yago, pasión morena. Fue además el creador y conductor de la serie documental Caminos del Perú, emitida por Canal Gourmet. En su país natal, en 2012 fue el protagonista de Viaje a Tombuctú, la ópera prima de la cineasta Rossana Díaz Costa.

Hace cuatro años, parte de la dinastía Palomino se juntó en la Casa del Teatro, en donde estaba viviendo el actor. A la dupla de padre e hijo se le sumaron Sofía y Aarón Palomino, nietos de José e hijos de Juan. Todos actores.

“Mi papá me impulsó a estudiar actuación como una especie de terapia, porque estaba muy aislado, muy metido para adentro después de haber vivido muchos años en Perú, y no podía relacionarme con gente de mi edad. A mí nunca se me hubiese ocurrido –se sinceró en aquel encuentro Juan Palomino-. Yo estaba rindiendo las equivalencias para estudiar Medicina y mi padre, que era visitador médico, pasó por la escuela de teatro de La Plata y me sugirió que me anotara, porque me gustaba mucho el cine y de chiquito jugaba solo, haciendo personajes. Fue la mejor propuesta que me pudo haber hecho, la mejor apertura e impulso. Y fue hermoso porque me encontré conmigo mismo en una época difícil".

A su turno, José Palomino Cortez, con ese tono de voz inconfundible, recordó aquel momento. “Le dije que tenía que buscarse la vida porque vivíamos a 15 kilómetros de La Plata, en Melchor Romero, e iba a ser realmente difícil seguir afrontando tu profesión de actor. Y se consiguió un trabajo en el neuropsiquiátrico de Melchor Romero. Pensaba que con el teatro no se podía sobrevivir, y menos aún vivir. Con el correr de los años no solo hizo lo tuyo sino que dejó una escuela de teatro en el hospital”. Mirando a su hijo, agregó: “Solo abriste las alas, solo volaste y solo te reafirmaste”.

Hace cuatro años, tres generaciones de los Palomino en la Casa del Teatro, en donde estuvo viviendo José Palomino Cortez, el actor de una sonrisa permanente Fabian Marelli - LA NACION

Uno de sus maestros en actuación fue el actor y director Lito Cruz. Su orgulloso seguidor fue, es, sin duda su hijo, Juan Palomino, quien hoy, justamente, cumple años.