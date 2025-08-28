“A mí ya me rompieron”: María Fernanda Callejón y Ricardo Diotto tuvieron la audiencia preliminar del juicio por violencia de género

En el mismo Tribunal de la ciudad de Campana, donde se desarrolló el juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi, se llevó a cabo este jueves al mediodía la audiencia preliminar entre María Fernanda Callejón y su expareja, Ricardo Diotto, por violencia de género.

Según informó el cronista de Intrusos Alejandro Guatti, que se encontraba en el lugar, la actriz y el odontólogo debieron esperar unos 15 minutos junto a sus letrados en la misma sala a que diera comienzo la audiencia. En ningún momento cruzaron palabras.

Antes de ingresar, la actriz de Chicas malas habló con el cronista. Al ser consultada sobre cuál era su estado de ánimo, expresó: “¿Cómo voy a estar después de tres años? Contenta en el contexto, porque al menos llegamos a comenzar una preliminar del juicio oral y público. Cómo sigue el proceso, lo vamos a saber después”.

Callejón

“No solo cuando hice la denuncia, sino también en la ampliación, pedí y exigí pericias psicológicas tanto para él como para mí. Los dos pusimos nuestros peritos de parte, se realizaron y lo que arrojaron es confidencial, pero vamos a ir por ahí. A mí ya me rompieron. Ahora vamos a ver qué decide el juez. Por lo menos, el fiscal ya llegó a esta instancia, que para mí es muy importante”, continuó Callejón.

Luego, realizó un paralelismo entre la situación que le tocó atravesar y la que vivió Prandi. “Ella marcó un precedente. ¡La justicia divina existe! Me tocó la misma fiscalía y está bueno. De hecho, mi causa fue siempre con perspectiva de género, que es algo que no pasa, lamentablemente, en todas las fiscalías. Vengo muy positiva y muy tranquila. Cuando una cuenta la verdad, ya está. Con la verdad, vamos hasta las últimas consecuencias”. Diotto, por su parte, se negó a hacer declaraciones a la prensa antes de ingresar a los tribunales.

Callejón y Diotto en los primeros tiempos de su romance Twitter

Después de la audiencia

Una vez finalizada la audiencia, Callejón se excusó por no poder brindar precisiones sobre lo ocurrido en la sala: “No hay todavía resultados y es estrictamente confidencial todo lo que pasó”, indicó. Y agregó: “La confidencialidad tiene que ver con proteger a nuestra hija. Yo soy su cuidadora y necesito paz para poder criarla”.

Callejón y Diotto se separaron a mediados de 2022,en medio de un escándalo. Aunque la actriz había mencionado en varias oportunidades que su expareja y padre de su hija Giovanna era violento, en agosto de 2024 el fiscal de la causa realizó el pedido de elevación a juicio de la denuncia de la actriz por violencia de género.

En aquel momento, Cora Debarbieri relató, en el programa A la tarde (América), algunos de los hechos que Callejón señala en su denuncia: “Acá tenemos el documento donde cuenta el primer episodio que sucedió en su casa que compartían junto a su hija. Y habla de una situación puntual, agresiva, de empujón, que la agarraron de los brazos”.

En ese sentido, la periodista indicó que hay testigos, personas que recibieron audios de WhatsApp con situaciones de pelea en la que ambos estaban involucrados. “Hay ciertas frases para analizar y es para hablar de violencia psicológica”, agregó la panelista.

La actriz y el odontólogo junto a Giovanna, la hija de ambos

Los hechos que denunció Callejón

“Uno de los hechos que relata María Fernanda Callejón corresponde al 5 de junio del 2022. Esto habría ocurrido entre las 10 y las 12 de la noche y dice: ‘Tras una discusión, el señor Diotto toma con sus manos ambos brazos de la señora Callejón y la empuja contra una pared, ocasionando con ello marcas coloradas en ambos brazos sin llegar a ocasionarle lecciones físicas y que, ante tal circunstancia, la señora Callejón logra escapar del domicilio”, leyó la periodista.

Pero ese no habría sido el único episodio de violencia que vivió la actriz. En otra ocasión, según consta en la denucnia, el odontólogo se habría dado cuenta de que su pareja había querido grabarlo para tener pruebas de su comportamiento, por lo que la agarró fuerte de los brazos y la empujó contra una pared. “Tanto temor le dio a la denunciante que esta decide salir de su domicilio hacia la calle, lugar en donde se encuentra con una amiga del barrio”, expresó Debarbieri e indicó que aquella persona fue citada a declarar.

María Fernanda Callejón y Ricardo Diotto Gerardo Viercovich

Callejón no solo habría vivido violencia física, sino también maltratos psicológicos. “Ella recibe un audio de Diotto en el que él le decía, con una voz lineal y tranquila, y con palabras agresivas que sin él, ella no era nadie”, señaló la periodista, y agregó otra frase polémica en medio de un conflicto con la camioneta que compartían: “¿Quién te crees que sos, negra, que no querés usar un auto común?”.

En abril de 2025, el odontólogo brindó una entrevista callejera a LAM y dejó en claro su punto de vista.“Estoy viviendo hace tres años un calvario. Quiero que esto termine de una vez por todas. Hice todos los ofrecimientos que pude, dije que no quería quedarme con nada, mi única propuesta fue comprar un departamento para mi hija. No se quiso, no puedo hacer más nada”, indicó.