A raíz de los tuits, Martín Redrado iniciará acciones legales contra Luciana Salazar

A raíz del escándalo entre Luciana Salazar y Martín Redrado, el abogado del economista, Fernando Burlando, se metió en la polémica y aseguró que va a iniciar acciones legales contra todos aquellos que afecten el buen nombre y honor de su cliente. “Si Salazar no se retracta, va a juicio oral”, advirtió tajante.

Si bien en el día de ayer se hizo pública una cautelar de Redrado para con Salazar que data de unos años atrás, el representante legal del empresario aseguró que están evaluando reactivar la medida por daños e injurias a partir de los últimos tuits que la vedette tuvo para con su expareja. “Es de unos años atrás pero estamos intentando revivirla por los mismos motivos. Hay varias medidas que se adoptaron, otras acciones que tienen que ver con querellas, daños y perjuicios. Redrado va a querellar a toda persona que de alguna manera afecte su buen nombre y honor”, explicó Burlando este mediodía en Los ángeles de la mañana.

Lo mejor que me pudo haber pasado para sacarme de encima a semejante lacra de persona para siempre! Lo imperdonable es que manipulo a una menor. Juega con las mujeres de todas las edades!! Este tipo no vale ni una lagrima. Hay testigos de todo — luciana salazar (@lulipop07) March 13, 2021

Mientras el profesional defendía a su cliente, Luciana Salazar que estaba viendo el programa en vivo, mandaba mensajes diciendo que la hostigada era ella. “Me cuesta creer esa premisa porque quien ha tratado por todos los medios de que estas cuestiones no se traten públicamente ha sido Martín y con decisiones judiciales que lo avalan. Ha mantenido un perfil muy bajo, nunca ha salido a expresarse o dar respuestas a tuits (…) No podemos hablar de un hostigamiento de una persona que está ausente”, señaló el abogado.

Sin embargo, su discurso fue inmediatamente interrumpido por Pía Shaw tras recibir un nuevo mensaje de Salazar: “Dice que si la lleva a la justicia tiene todas las pruebas y las quiere presentar”, leyó la periodista desde su teléfono. “Es lo que va a tener que hacer. Acá no hay justificativo para atacar la dignidad de una persona. Es como agredir físicamente. Que se rectifique en una audiencia de conciliación sino va a juicio oral”, repitió Burlando tajante.

En cuanto al contrato que existe entre su cliente y la rubia, en el que el empresario se compromete a mantener a la hija de la actriz, aclaró: “Vamos a investigar bajo qué circunstancias fue firmado ese contrato. Una persona que se siente presionada puede firmar. Quien encendió la llama de toda esta situación fue Luciana con un tuit muy agresivo. Esto generó que Martín empiece a rever ciertas cuestiones”.

Furiosa, Salazar volvió a comunicarse con el ciclo, aunque esta vez lo hizo a través de un audio de WhatsApp. “Decile a Burlando que lo que para él es una injuria para mí es violencia de género”, lanzó claramente enojada. “¿Cómo violencia de género si quien insulta es Luciana?”, arremetió el letrado y enseguida añadió: “Martín Redrado hace muchos años que no tiene vínculo con Luciana, pero ella insiste con la situación. Él la niega categóricamente. Y si tuvieran intimidad, ¿qué tiene que ver eso con una relación? Martín es un tipo muy caballero, muy respetuoso. El siempre ha intentado cuidar demás situaciones de las cuales el no es protagonista. Ella es parte del pasado y eso no te puede estigmatizar toda la vida”, concluyó tajante.

LA NACION