"¿Qué es mejor que Aaron Paul de vuelta para El Camino? Aaron Paul haciendo panqueques con dulce de leche". Con esta frase, la cuenta de Twitter CheNetflix publicó un video del actor de Breaking Bad preparando, efectivamente, unos panqueques con dulce de leche, con unos banderines de Argentina a los costados, como parte de la ambientación.

"Ponen la cantidad justa y queda perfecto porque es empalagoso, le ponen también crema y lo envuelven como un taco", explica el actor mediante una serie de pasos. El divertido instructivo concluye como no podía ser de otra manera: con Paul comiéndose los panqueques en cuestión y disfrutando de su sabor.

El video forma parte de la promoción que está haciendo Paul de El Camino, la película de Breaking Bad, que se estrena en Netflix este viernes 11, y que se centra en el escape de Jesse Pinkman en el auto que le da título al film escrito y dirigido por Vince Gilligan, showrunner de Breaking Bad y su spin off, Better Call Saul, cuya quinta temporada llegará el año próximo.

En uno de los primeros anticipos pudimos ver a Skinny Pete (Charles Baker), amigo de Jesse, declarando ante la policía que no sabe dónde se encuentra el joven ni que tampoco lo diría para no "ponerlo de vuelta en una jaula", en referencia al tiempo que pasó el personaje secuestrado por los neo-nazis que fueron asesinados por Walter White (Bryan Cranston) en "Felina", último episodio de Breaking Bad, serie que comenzó en 2008 y concluyó en 2013.

Como consecuencia, se reveló que El Camino giraría en torno a Jesse y los pormenores de ese escape. "Tendrá que lidiar con su pasado para poder crear alguna clase de futuro", fue la única frase que se emitió sobre el drama, nada menos que la ópera prima de Gilligan. En una entrevista con The New York Times , Aaron Paul, ganador de tres premios Emmy por su interpretación de Jesse en la serie, contó que El Camino es un capítulo del microcosmos de BB que no sabía que quería. "Pero ahora que lo tengo, soy muy feliz de que esté aquí", manifestó.

"Fue tan fácil para mí entrar en donde está mentalmente Jesse, emocionalmente, porque viví y respiré todo lo que pasó y algo más, y así, sinceramente, sentí que una parte de mí también había pasado por eso (...) Seguiría a Vince al fuego. Confío mucho en ese hombre. Haría cualquier cosa que él me pidiera", expresó también, en alusión a su camaradería con el creador de una de las series más prestigiosas de todos los tiempos.

Asimismo, se divulgó que en el largometraje aparecerán 10 personajes ya conocidos por los fanáticos de Breaking Bad, pero la gran mayoría no se han mencionado todavía para mantener la sorpresa hasta el último momento.

El Camino: una película de Breaking Bad llega a Netflix el viernes 11 de octubre.