¿Aburrida? Guillermina Valdes y el baldazo de agua fría que le lanzó Pampita

Este lunes por la noche se desató una nueva polémica en el jurado de “La Academia”, el reality de ShowMatch. Guillermina Valdes se cruzó con Carolina “Pampita” Ardohain y Ángel De Brito, quienes la tildaron de “aburrida”. Al finalizar la gala, la empresaria, actriz y pareja de Marcelo Tinelli habló con Los ángeles de la mañana y reconoció no tener mucha afinidad con la modelo.

Todo comenzó a raíz de una encuesta que hicieron en La previa del show, donde los participantes del certamen se sometieron a una encuesta y calificaron a sus compañeros. Siguiendo el juego, Tinelli llevó algunas preguntas al jurado y fue ahí donde Ardohain dijo que Guillermina era la más aburrida del estrado.

“Es una suposición de Caro, está bien pero… ¿yo soy aburrida?”, le preguntó a su marido con un tono amenazante. “Pienso que se odian y no sabemos el motivo”, interrumpió De Brito para sumar más leña al fuego, aunque las modelos se encargaron de desmentirlo rápidamente.

Ni bien terminó la gala, Valdes hizo referencia al picante cruce que había tenido minutos atrás y desdramatizó la situación: “Nos divertimos, nos llevamos todos muy bien aunque a veces parezca lo contrario. La verdad, no los conozco tanto. Si evaluamos por lo que pasa en el programa, Ángel es el más serio, no baila pero tampoco sé si eso es ser aburrido”, lanzó la actriz, a quien realmente le molestó el mote que le puso su compañera.

Sin embargo, eso no fue lo único que enojó a la empresaria. Los dichos del conductor de Los ángeles de la mañana sobre el “odio” que ambas se tienen desde la primera semana tampoco le cayeron demasiado bien. “A mí la palabra odio me parece muchísimo y me cuesta. La verdad que tampoco nos llevamos mal, nos llevamos bien”, aclaró poco convincente.

Luego, Guillermina Valdes reconoció que no comparte la misma relación que tienen Jimena Barón y Carolina Ardohain, quienes “pegaron muy buena onda” de entrada. “Ellas son más amigas, pero está todo bien. Ya no estamos como en el secundario de quien es más amiga. Nos llevamos bien, tenemos una relación muy armónica. Yo las respeto a ambas como mujeres, cada una me enseña algo en este espacio porque todos estamos aprendiendo todo el tiempo. Es muy soberbio pensar que uno viene a un lugar de taquito, yo vengo a aprender y calculo que ellas también. No importa si uno tiene más afinidad con uno u otro, es natural y uno no puede pretender lo contrario”, concluyó.

LA NACION