Candelaria Tinelli estalló en las redes ante la acusación de ser "de plástico" Crédito: Instagram

9 de julio de 2020 • 00:35

Si bien desde hace varios años Candelaria Tinelli encontró en las redes sociales el lugar perfecto para dar a conocer su arte, compartir sus reflexiones y lucir sus nuevos tatuajes, durante el aislamiento social impuesto por la pandemia de coronavirus, la heredera de Marcelo Tinelli está más activa que nunca, tanto en Instagram como en Twitter. Y, como suele sucederles a muchos los famosos, no siempre los mensajes de los seguidores que recibe en sus posteos son elogiosos.

En esta ocasión, Lelé estalló ante uno de esos comentarios, que aseguraba que está "toda hecha de plástico". Y, lejos de amedrentarse, hizo un repaso de cada uno de las operaciones y retoques a los que se sometió.

A través de sus historias de Instagram, indicó: "¡Qué poca paciencia que les tengo a los que dicen que soy toda de plástico!". Y continuó: " Tengo siliconas en las tetas, que no son de plástico; me operé la nariz, que no tenía plástico, y en la boca me pongo relleno, obvio, con un capo, pero no es plástico ".

La cantante, que acaba de oficializar su separación del futbolista Federico Giuliani, no se quedó en el recuento y acompañó sus palabras con la leyenda: "El que puede, puede. Y el que no, critica".