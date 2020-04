Adabel Guerrero y su "master" en limpieza

Adabel Guerrero y su hija Lola; la bailarina contó cómo pasa sus días en cuarentena y habló de su obsesión por la limpieza Crédito: Instagram @adabelguerrero

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de abril de 2020 • 16:04

"Me gusta volver a mi pelo natural, más rubio, porque por años me teñí de negro y ahora mi hija es rubiecita y no da. Así estamos más emparentadas con Lola", contó Adabel Guerrero al mostrar su nuevo look en Hay que ver , el programa de elnueve que conducen Denis Dumas y José María Listorti.

La bailarina y vedette contó cómo lleva esta cuarentena y la comparó con los primeros meses de vida de su hija Lola, de dos años. Recordemos que en ese momento, Adabel se había obsesionado con la limpieza y hasta tuvo una crisis con su pareja, Martín Lamela, porque él iba a diario al hospital a ver su madre que estaba internada y, a su regreso, tenía que cambiarse y bañarse para poder ver a la nena.

"Salvando las diferencias, esa sensación que hoy sienten todos ante un virus, la sentía yo con mi hija recién nacida. Hoy sigo obsesionada, pero la diferencia es que este virus no enferma a los niños, en general. Me cuido porque muero si estoy 15 días sin ver a mi hija. Somos muy cuidadosos, salimos una vez por semana a hacer las compras, y cuando Martín llega, se saca la ropa, yo le tiro alcohol con agua por todos lados y lavamos todo lo que trae: fruta, verdura, latas, todo. Ahora mi obsesión está más justificada que nunca. Ya tengo un master", ríe.

Además, contó que está dando clases online "porque mi escuela de danzas está cerrada por la pandemia. Antes de que empezara la cuarentena. Estaba por empezar con los ensayos de una obra de teatro que no sé si se va a hacer. Y también estoy vendiendo productos de belleza. Soy muy inquieta y hago de todo".