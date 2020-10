Adele, de novia: conocé al rapero que conquistó su corazón

Adele y Skepta, que habían sido vinculados hace cuatro años, ahora son oficialmente novios

Adele está de novia. Así lo confirmó revista People en las últimas horas. La cantante de 32 años está manteniendo una relación de perfil bajo con Skepta, el rapero de 38 años, también británico. La noticia llegó a la publicación por medio de una fuente cercana a la artista.

"Es un noviazgo que se ha venido gestando en los últimos meses, se cruzaban en los mismos lugares en Londres y Adele está divirtiéndose mucho", dijo la persona allegada a Adele, quien agregó que tanto ella como Skepta -cuyo nombre real es Joseph Junior Adenuga-, "entablaron una fuerte conexión por la música, por su lugar de origen y por el hecho de ser padres de niños pequeños".

Si bien la fuente asegura que el vínculo solo data de hace unos meses, lo cierto es que Skepta contó, en diálogo con The Evening Standard en 2016, una intimidad de su vínculo con ella. "Adele siempre me escribe para asegurarme que esté bien, para ver cómo va todo", manifestó el rapero, cuyos discos más famosos y premiados son Doin' It Again (2011), Konnichiwa (2016) e Ignorance Is Bliss (2019). De hecho, también en 2016, la cantante posteó una foto de su colega en Instagram.

Skepta es padre de River, una niña de 2 años; y Adele, del pequeño Angelo, de 8. Recordemos que la cantante de "Rumor Has It" se divorció de su marido, Simon Konecki, en septiembre de 2019, tras siete años juntos.

El sábado por la noche reapareció públicamente en el longevo ciclo Saturday Night Live, donde fue la anfitriona y no la invitada musical, pero eso no impidió que interpretara un medley de hits como "Hello", "Someone Like You", y "Rolling in the Deep", en un sketch en el que se parodiaba al reality The Bachelor.

"Se habló mucho de que yo fuera la anfitriona, y la gente se preguntaba por qué no me invitaban a cantar, y hay dos razones. Mi disco no está terminado todavía, y además me da miedo hacer ambas cosas. Prefiero ponerme unas pelucas, aunque esto es todo mío", bromeó la artista, en relación a su cabello. Minutos más tarde, hizo mención a lo mucho que se habló de su cambio físico.

"Soy consciente de que luzco muy muy diferente desde la última vez que me vieron", expresó. "Pero por todas las restricciones del Covid tuve que viajar ligera, y solo pude traer una mitad de mi persona, y esta es la mitad que elegí", dijo, a modo de chiste. La presencia de Adele en Saturday Night Live la volvió Trending Topic en Twitter durante la noche del sábado y gran parte del domingo.

El último trabajo discográfico de la cantante británica hasta la fecha es 25, editado en 2015, y ganador del Grammy al mejor álbum del año.

