¡Adiós 2019!: Los deseos de fin de año de las figuras del espectáculo

A unos días de la llegada de 2020, actores, animadores y otros protagonistas del mundo del espectáculo hablaron con LA NACION y expresaron sus deseos de fin de año. En plena época de balances sobre el año que se va, también llega el momento de proyectar nuevos deseos para el año que comienza. Y muchos lo hacen siguiendo tradiciones y costumbres familiares, como Fátima Florez y su ritual para las fiestas, y otros compartiendo su historia de vida de superación, como Christian Sancho.

Sol Pérez: "Quiero soltar la inseguridad"

Sol Pérez está en un gran momento sentimental: como nunca antes, grita a los cuatro vientos que se siente feliz con su noviazgo y su vida profesional. "Siempre me iba mal en el amor, pero este año no me puedo quejar. Por fin me animé a dejar atrás los miedos y oficialicé mi relación", le dice a este medio. Guido Mazzoni, el hombre que conquistó el corazón de la modelo, se muestra muy enamorado y la espera pacientemente mientras ella posa para las fotos en cada evento.

Sol Pérez: "Al fin me jugué por amor", positiva sobre su 2020 Crédito: Instagram

"Quiero disfrutar lo que falta de este 2019 con la gente que quiero, y recibir ese abrazo tan esperado, que no tiene nada que ver con lo material, de las personas que amo", expresó. Y continuó su reflexión: " Deseo felicidad para los niños, porque hay muchos chicos en situaciones difíciles. Algo tan simple como un plato de comida, muchas veces no lo tienen. Todos tenemos que dar nuestro aporte para mejorar eso".

Al preguntarle qué le gustaría dejar atrás del año que se va, Pérez es muy clara con su respuesta: "Quiero soltar mi inseguridad. Soy muy insegura en mis decisiones, pero es una mochila que no quiero llevar. Quiero vivir sin miedo al fracaso. Guido me ayudó mucho: hoy estamos apostando a la convivencia, a casarnos, a formar una familia, a todo junto".

Fátima Florez: "Hagamos un ritual para dejar lo malo atrás"

En diálogo con LA NACION, Fátima Florez expresa sus intenciones para el año que comienza: "Mi deseo de fin de año es que todos tengamos un hermoso 'veinte veinte'. Como dice mucha gente, si nos pasó algo malo este año, podemos hacer el ritual de escribirlo en un papel y quemarlo para que se vaya ese dolor".

Fátima Florez deseó un año recargado de buenas energías Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Positiva y con una sonrisa, Fátima asegura que sueña con seguir trabajando de lo que ama hacer y que quiere seguir perfeccionándose: "Amo el teatro y me gusta traer nuevas propuestas para que el público disfrute y se ría durante un par de horas". Además, la imitadora de los famosos augura felicidad para todos: "Quisiera que vengan energías nuevas, lindas y buenas para toda la gente".

Christian Sancho: "Amor del bueno, salud y trabajo"

"Estas fiestas las voy a pasar con mi familia, en ese lugar de bienestar que siempre es la mejor elección", le comenta Christian Sancho a LA NACION. El modelo y actor que lleva tatuada la palabra " resiliencia" en su muñeca por su historia de vida [ tuvo un accidente a sus 3 años que lo dejó 15 días en coma y sufrió tragedias en su adolescencia], sostiene que sus vivencias lo hicieron más fuerte: "Hoy disfruto mucho más de todo porque me encuentro en el lugar que quiero. Me siento muy feliz y agradecido. Tuve una madre que me enseñó el respeto por la mujer desde muy chico, porque se sobrepuso a todo".

Sancho expresa sus deseos para 2020 con una actitud esperanzadora: "Mi mensaje es que confíen en que en el momento menos pensado se les puede dar lo que siempre soñaron. Y eso vale la pena celebrarlo".

Roberto Moldavsky: "Sonrían por la vida"

Roberto Moldavsky también le cuenta a este medio cuáles son sus anhelos para el año próximo: "El deseo que tengo parece una frase hecha, pero es que la gente sea feliz, que todos puedan reírse, y que no sea sólo por venir a verme, sino que sonrían por la calle, por la vida misma".

Antonio Ríos: "Quiero que el pueblo argentino esté bien"

Antonio Ríos dejó sus deseos de fin de año en diálogo con LA NACION Crédito: Instagram

"Pido mucha salud, mucho trabajo y que se arregle la situación que vivimos en Argentina", comenta Antonio Ríos. El cantante de cumbia con más de tres décadas de trayectoria, concluye: "Quiero que todo salga bien en la política, para que todo el pueblo argentino esté mejor".

Jorge "Carna" Crivelli: "Dar desde lo que tenemos y no desde lo que nos sobra"

"Deseo para nuestro país que no haya más gente con hambre y que podamos como argentinos sentir la gloria que vivimos en algún momento", sostiene Jorge "Carna" Crivelli". Acompañado por su mujer, Claudia Ares, el humorista coincide con sus colegas en la importancia de disfrutar los momentos junto a la familia, y asegura que es su pilar en la vida.

Al igual que Sol Pérez, "Carna" hace un llamado a la solidaridad:"Brindemos con la familia y no nos olvidemos de mirar para los costados, porque hay mucha gente que nos necesita. Aunque no sea un familiar se valora mucho un abrazo dado desde el corazón". Y concluye: "No dejemos de hacer eso. Demos desde lo que tenemos y no sólo desde lo que nos sobra".

Mónica Farro: "Que no les importe el qué dirán"

Mónica Farro disfruta de su flamante matrimonio con Leandro Herrera. La modelo ya dejó atrás l a polémica por su viaje a México con Daniel Picone-a quien ella desmintió como "el tercero en discordia" de su relación- y se mostró enamorada de su marido.

Mónica Farro: "Sean fieles a ustedes mismos" Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

"Quiero que sean felices y que tengan salud. Sobre todo me gustaría que no se preocupen por el que dirán. Sean ustedes mismos. Es una frase trillada, pero es así: la vida es una, y hay que disfrutar cada día porque no sabemos que puede pasar mañana", señala Farro.

Gabriel Rolón: "Seamos más positivos"

El psicólogo Gabriel Rolón -quien está en pareja con Cynthia Wila, también psicóloga y escritora- reflexiona sobre los balances de fin de año. "Muchas veces pasa que los dolores resaltan más que las felicidades. Tenemos que ampliar la mirada para no quedarnos atrapados sólo en lo negativo, y poder ver también las cosas que hicimos bien. Tomemos el compromiso de cambiar eso, y seamos más positivos", s.ostiene

Además, Rolón deja en claro qué piensa del momento social que atraviesa la Argentina: "Este año fue de puja política en nuestro país y cerramos una etapa con la elección nacional. Pero estamos en un momento complejo. Habrá otras luchas. Creo que hay que dejar tranquilo al ciudadano de a pie, que sufrió mucho por las peleas y los tironeos".

Finalmente, el también conductor habla de sus deseos personales para 2020: "Deseo fervientemente que todos los malestares y enojos se queden en este 2019. Me gustaría que tengamos paz el año que viene. Esta vida es nuestra y es la única que tenemos. Vale la pena hacer el esfuerzo de construir y llenarla de sentidos".