Adrián Cormillot reveló el apodo que le puso a Estefanía Pasquini, la esposa de su padre, y generó desconcierto

La llegada de un bebé a una familia significa un cambio rotundo en la vida de cualquier persona. Por supuesto que eso les pasó a Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini tras el nacimiento de Emilio, su primer hijo en común. Además, a ellos se le sumaron las críticas por la decisión del doctor de ser padre nuevamente a los 82 años. Lejos de todos los comentarios, disfrutan día a día del pequeño, al igual que lo hace su hermano mayor, Adrián. En una reciente entrevista, el también nutricionista habló de cómo transformó su vida la llegada de su hermano y sorprendió a todos al revelar un detalle familiar: cómo apoda a la esposa de su papá.

El 17 de septiembre de 2021 nació Emilio Cormillot, fruto de la relación de Alberto y Estefanía Pasquini. La pareja se casó en 2019 y desde un primer momento supieron que querían tener un hijo. Por la diferencia de edad - él tiene 83 y ella 37- muchos criticaron esta decisión.

Estefanía Pasquini compartió un tierno mensaje para celebrar sus 35 años junto a Alberto Cormillot y a su hijo, Emilio Instagram: @estefi_pasquini

“Yo no les voy a mentir: nos cayó como una bomba cuando papá nos contó que iba a tener un bebé. Sentimos mucha preocupación porque saliera todo bien”, reveló Adrián Cormillot en diálogo con el programa radial Detrás de escena, por AM 540. Asimismo, indicó que se trató de una gran movilización en el círculo íntimo, que integra con su hermana Reneé, y que luego de tener a su hermano en brazos, aquel sentimiento mutó categóricamente a pensar en la responsabilidad familiar muy grande, que lo incluye totalmente.

Adrián, Emilio y René Cormillot comparten cientos de momentos juntos (Foto Instagram @adrocormillot)

El nacimiento de su hermanito también generó un cambio en la relación de Adrián con Estefania, con quien previo a contraer casamiento con su padre tenía una relación cercana al trabajar con ella durante diez años. “Cuando él se casó con una chica tan joven, que encima es hermosa y es una bomba, lo felicité. A ella yo la apodo ´mamucha´ desde que nació Emilio y la banco a muerte porque es la madre de mi hermanito menor”, remarcó el nutricionista.

Ahora, disfruta de poder ser el hermano mayor, con una amplia diferencia de edad, ya que con Reneé solo tiene seis años de diferencia. En este sentido, señaló que descubrió una nueva facete en su vida y ahora quiere que Emilio tenga todo lo que quiera y lo que él no pudo tener cuando era un niño. “Le quiero comprar de todo y ahora estoy antojado con comprarle un dron para que juegue. En realidad, va a ser más un regalo para mí que para él porque al ser tan chiquitito no lo va a poder usar. No va a entender nada y voy a jugar yo con el dron”, expresó entre risas.

El nutricionista habló sobre la relación con su hermanito (Foto Instagram @adrocormillot)

Adrián señaló que decidió no aceptar el pedido de ser el padrino de Emilio ya que siempre ocupará un importante papel como hermano mayor. “Me cambió el mundo y me emocioné como nunca antes. Tener un hermanito a esta edad es un milagro y es un amor distinto el que uno siente por un hijo que por un hermanito bebé”, indicó.