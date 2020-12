El periodista de Telefe reveló que hace diez años sufrió un accidente isquémico transitorio por estrés laboral Crédito: Twitter @puenteadrian

Adrián Puente, el periodista que conduce el noticiero Buen Telefe todas las mañanas, reveló que sufrió un accidente isquémico transitorio (AIT) hace diez años. En diálogo con Moskita Muerta, recordó los fuertes síntomas que tuvo y las consecuencias del estrés laboral: "Llegué a gatas arrastrándome por las paredes diciéndole a mi esposa lo que me pasaba".

En una entrevista radial con "Por si las moscas", por la Once Diez, el periodista confesó que estuvo gravemente enfermo en 2010, y se dio cuenta de que debía hacer cambios drásticos en sus hábitos de vida: "Estaba trabajando todo el día en tres medios distintos cuando tuve el isquémico transitorio, que es un accidente cerebrovascular donde uno o dos circuitos del cerebro dejan de circular, y el cuerpo prácticamente no responde".

Más adelante contó que su pasión por el ciclismo tiene relación directa con aquel año difícil. "Tuve síntomas horribles, y recuerdo que llegué a gatas arrastrándome por las paredes para decirle a mi esposa lo que me pasaba", narró.

"Me llevaron en silla de ruedas, me internaron y me preguntaba por dentro cómo iba a hacer; tenía mis hijos chicos y mucho miedo", reconoció. El periodista de 50 años aseguró que cuando le hicieron todos los estudios los médicos le dijeron que el motivo principal fue el estrés, el agotamiento, y la súper producción de adrenalina, que es nociva para la salud.

"No fumaba, no tomaba alcohol y me cuidaba haciendo ejercicio, pero estaba sobrepasado de trabajo", remarcó. Luego explicó que la solución para aplacar el cuadro era que empezara a hacer "actividad física no competitiva", y cuando tuvo que decidir entre natación y salir a andar en bici, optó por la segunda opción.

"Ahí la bicicleta me sacó del subsuelo, porque estaba mal de salud y mal emocionalmente, me dio la luz, los pájaros, el aire, el barrio, muchas sensaciones que perdí. Estimulé a mi familia a hacerlo conmigo y hoy mi hijo anda en bici con sus amigos y que él captara el mensaje me parece un logro", expresó emocionado.

Adrián Puente confesó que salir a andar en bicicleta es su pasatiempo "salvador" para sostener una vida saludable Crédito: Twitter @puenteadrian

Sobre el final además aportó una reflexión sobre el "antes y después" que significó en su vida: "Me enseñó quiénes me quieren y que este laburo es fascinante, pero no es todo, porque por ahí pasaron 10 años de tu vida y no te diste cuenta".

"Cuando falleció mi papá este año me di cuenta todo lo que me perdí de vivir con él por estar trabajando, este trabajo te come y es absorbente. Lo más importante son las cuestiones afectivas, así que ojalá esto sirva de mensaje para otros", cerró.