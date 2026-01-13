El fuerte cruce entre un periodista y un meteorólogo por un operativo de traslado de carpinchos en Nordelta

El conductor Santiago do Rego y el meteorólogo Matías Bertolotti protagonizaron este lunes por la mañana un fuerte cruce en plena transmisión en vivo mientras debatían sobre un operativo para capturar y trasladar carpinchos de Nordelta a una reserva en San Fernando. “No sean necios”, fue una de las frases del cruce que resonó.

La discusión comenzó cuando Do Rego defendió la intervención sobre la población de carpinchos al advertir sobre los riesgos que implica su presencia en zonas urbanizadas. “Los mismos animales están expuestos a riesgos. Cuando vos tenés una población de animales que atraviesan las calles, pueden meterse a las casas, pelearse con mascotas, interactuar con un chico y no tienen depredador. Lo que pasa con los carpinchos es que están muy cómodos en Nordelta porque no tienen depredador”, sostuvo el conductor de Todo Noticias a las 7.30.

Ante ese planteo, Bertolotti intervino para cuestionar el avance humano. “¿Quién colonizó la zona?”, preguntó al aire, lo que dio inicio a un intercambio cada vez más tenso. Do Rego respondió que “antes había mucha menos población de carpinchos porque tenían depredadores”, y agregó: “Por eso lo van a relocalizar”.

El conductor comparó la situación con otros casos de manejo de fauna: “Si la población de los carpinchos se descontrola, vos tenés que hacer algo para controlarla. Si no, te pasa como los castores de Ushuaia, que ocupan lugares, afectan a la fauna, afectan a la flora, se comen todo, ahuyentan a los animales”. Bertolotti lo corrigió de inmediato: “Esos no son autóctonos. Los carpinchos sí son autóctonos”.

La discusión continuó cuando Do Rego afirmó: “Si vos hiciste algo, porque el hombre avanza sobre lugares y abrís barrios en lugares… tenés que vivir en algún lado”. La réplica del meteorólogo fue directa: “Los carpinchos también, Santiago”.

En ese contexto, Do Rego insistió en que la relocalización busca proteger a los animales: “Pero protegélos. Si los estás atropellando, están invadiendo casas, se enfrentan con perros”. Bertolotti puso en duda la eficacia del traslado y preguntó: “¿Qué ganás llevándolos a lugares como San Fernando? Van a volver”. Do Rego respondió que se trata de “una experiencia piloto, donde los van a tener cuidados”.

La tirantez escaló cuando Bertolotti ironizó sobre aquel plan. “Perdoná, Martín Cirio. Experiencia piloto by Nerea”, lanzó, en alusión al streamer que utiliza ese término para referirse a proyectos fallidos. Do Rego lo interpeló: “¿Por qué hablás del comediante Martín Cirio?”. El meteorólogo redobló la crítica: “Esta situación es una comedia. No hay experiencia científica que avale lo que están por hacer. Mostrame un plan y que los resultados van a ser coherentes. Hablé con muchos científicos, no con ambientalistas, que me dicen que esto es una estupidez. No se arregla con la relocalización. Está mal hecha. No se hace de esta manera”.

El conductor volvió entonces sobre el primero de sus argumentos: “Están construyendo un barrio ahí. No pueden estar los animales dando vueltas”. Bertolotti retrucó: “Los animales que están dando vueltas ahí somos nosotros, no los pobrecitos”. Do Rego insistió en que “las urbanizaciones generan movimiento en esa zona y mueven la economía”, a lo que el meteorólogo contestó con ironía: “Entonces matemos a todos los carpinchos”.

Vecinos autoconvocados y organizaciones ambientalistas rechazan el operativo de relocalización de carpinchos en Nordelta AVN

La última palabra la tuvo el conductor, que aclaró: “Nadie está diciendo que los maten, Matías. Los están tomando y los están desplazando a otro lugar. Paren de ser necios. Son animales salvajes, por Dios”.

Como informó LA NACION, el cruce televisivo se produjo en medio de un conflicto judicial y social de larga data en Nordelta por la proliferación de carpinchos. Vecinos autoconvocados y organizaciones ambientalistas rechazan el operativo de relocalización previsto para esta semana, mientras que la Asociación Vecinal Nordelta y el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense aseguran que el plan de manejo cuenta con aval administrativo y judicial.