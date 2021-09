Adrián Suar dio detalles de su relación con Marcelo Tinelli y le lanzó una propuesta a Cinthia Fernández

Este lunes, Los ángeles de la mañana empezó de una manera diferente. Desde los estudios Baires, donde se graba la nueva ficción de Polka, Ángel De Brito y las “angelitas” montaron su living en plena escenografía para ser testigos directos de las grabaciones de La 1-5/18. Tras hablar con sus protagonistas, el conductor tuvo un mano a mano con Adrián Suar, el creador de esta novela que estrena esta noche a las 22 por la pantalla de eltrece.

“Hola, bienvenidos a LAM. Hoy, programa especial desde Polka. Estamos en Don Torcuato porque hoy vuelve la ficción nacional y vamos a meternos en el back”, dijo De Brito mientras entraba al predio y recorría las distintas locaciones desde donde se graban todas las ficciones de la productora de Suar y desde este año también se emite ShowMatch.

En el camino, el periodista se cruzó con Gonzalo Heredia, Agustina Cherri, Esteban Lamothe, Romina Gaetani, Leticia Brédice, El Polaco y Ángela Leiva, quienes anticiparon parte de la historia que promete cautivar la atención del público. Sin embargo, el momento más esperado fue cuando el periodista salió del decorado y subió a las oficinas de Polka, en busca de la palabra de Adrián Suar: “Estoy muy feliz, muy contento. Hace un año y medio que estábamos parados así que muy feliz con todo lo logrado, con lo que va a ver la gente esta noche. Es un culebrón muy entretenido”, aseguró el creador y productor de esta nueva apuesta.

Entusiasmado por los resultados, el actor contó de qué va la historia y contó qué fue lo más difícil de lograr. “Es un ámbito que la televisión contó poco y quería hacer un mix con un culebrón, no hacer un documental. Tratamos de encontrar un equilibrio que cuente la verdad sin estigmatizar. La escenografía fue lo más difícil, se tiene que ver igual y lo logramos. Hay villanos, hay heroínas, mujeres empoderadas”, confirmó sobre estos 50 capítulos que ya tienen grabados.

Desde su oficina, la vista a todo el parque de estudio Baires deja ver parte de las grabaciones de la novela y el gran estudio desde donde todas las noches se emite ShowMatch. Tras asegurar que va seguido a visitar el certamen, Suar habló de su relación con Marcelo Tinelli y desmintió las versiones que en el último tiempo hablan de una tirantez entre ellos. “Vengo bastante. La relación es buena. Todo lo que decimos en parte es cierto pero es un juego, de fondo no hay nada”, aclaró.

“Es parte del show y algo de eso hay siempre, el programador con la figura siempre tiene algo en el imaginario más que en lo real. Más allá de que discutimos mil veces, que pudo haber estado más enojado, él conmigo, yo con él, siempre cuando lo veo al flaco, en tantos años que nos conocemos, siempre todo bien. Muy pocas veces discutimos real”, agregó.

En cuanto a quién tiene más carácter, Suar señaló al conductor de ShowMatch, aunque aseguró no ser “ninguna carmelita”. “No sé, somos arianos los dos, tenemos sentido del humor. Recuerdo pocas situaciones de pelea con él, muy pocas. No existe la tirantez entre nosotros, nunca existió, siempre hay cariño cuando nos vemos. Tendrías que preguntarle a él”, lanzó pensativo.

Volviendo a las expectativas de esta noche, el productor está muy entusiasmado con la ficción. “Yo he hecho cosas buenas y malas; esta es de las buenas. Le pongo siempre el mismo amor, el mismo oficio”, confesó el empresario que tiene más éxitos que fracasos pero que cuando las cosas salen mal las vive con mucha tristeza y dolor. “Me angustio y siempre me doy cuenta por qué me equivoco. Siempre tengo ideas en mi cabeza y las voy trabajando. Ésta iba a ser una película que iba a actuar yo y después mutó y arrancó otra historia. Estoy tan feliz con este elenco”, reveló.

Tras destacar la labor de Ángela Leiva y El Polaco que debutan en la actuación, Suar mostró su oficina repleta de fotos de sus hijos Toto y Margarita y varios Martín Fierro. “Margarita inventa historias, es muy histriónica, está muy estimulada por la mamá. Es fanática de Los únicos, lo ve todos los días”, contó mientras miraba su fotografía.

“¿Tenés ganas de estar en pareja?”, preguntó De Brito sin filtro. “Uno siempre tiene ganas de volver a enamorarse pero también estoy bien solo. Como las historias de mi vida, si aparece bien y si no así estoy bien”, respondió sin querer meterse de lleno en su intimidad.

Minutos después, el productor se acercó a ver a las panelistas de Los ángeles de la mañana que pedían su presencia desde que arrancó el programa. Junto a todos los protagonistas de La 1-5/18, Suar elogió a sus figuras mientras las panelistas pedían ser parte del elenco. “Todas pueden tener un rol. Pasá por vestuario, lookeate y ya hacés la primera de la tarde”, le dijo a Cinthia Fernández mirándola a los ojos.