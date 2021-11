Adriana Aguirre: “He tenido un romance muy fogoso con Silvio Soldán”

Adriana Aguirre pasó por el living de Mañanísima e hizo explosivas declaraciones. Junto a su ex Ricardo García, la actriz y vedette habló de su situación sentimental actual y de algunos romances del pasado, entre ellos el que vivió junto a Diego Maradona y Silvio Soldán.

Recuperándose del accidente que vivió en el verano sobre el escenario del teatro La Campana en Mar del Plata, Aguirre hizo referencia al difícil momento personal que está atravesando. “Yo vengo de tres duelos muy importantes. El primero la muerte de mi mamá que murió a los 96 años. Fue antes de la pandemia, yo seguí trabajando y no pude elaborarlo. El duelo sigue con el de Ricardo que se enamora de otra mujer y se va a vivir con ella y me deja llorando en la puerta de mi casa. Fue una cosa que no lo pude superar”, expresó conmovida.

Sin embargo, la actriz reconoció que -a pesar de no estar juntos como pareja- García la acompañó muy de cerca cuando sufrió la caída que la dejó sin poder volver a bailar. “Cuando sufrí este accidente me acompañó todo el tiempo (...). Nosotros somos familia después de 26 años, somos compañeros de vida”, advirtió la rubia mientras el actor explicaba su decisión de volver al lado de su ex: “Yo sentía que tenía que estar al lado de Adriana. Me fui de Mar del Plata en febrero y ya estamos casi en diciembre”, aclaró dando a entender que su última relación está finalizada.

Si bien Aguirre aseguró que para volver como pareja hace falta amor, pasión y compañerismo, la invitada recordó algunos de sus affaires del pasado, entre ellos el que vivió con Diego Armando Maradona. “En los ‘80 no se ventilaban estas cosas. No quiero hablar de una persona que está muerta, él no puede defenderse”, expresó mientras García advertía que no fue un simple touch and go.

“El amor empieza por un flechazo y por admiración en mi caso. Yo lo admiraba porque estaba fichada en Sportivo Barracas, amo el fútbol. Nos conocimos en un programa de televisión”, fue lo único que dijo Adriana sobre cómo comenzó su relación con el futbolista. Sin embargo, minutos después una declaración inesperada sorprendió a todos: “Yo he vivido grandes amores muy cortos con otras personas. Algunos los he hecho públicos”.