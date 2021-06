Adriana Aguirre recibió amenazas telefónicas

A más de cuatro meses del accidente que sufrió mientras hacía una obra de teatro en Mar del Plata, los problemas de salud de Adriana Aguirre todavía continúan. Pero a ellos se le han sumado otros: una serie de amenazas telefónicas que recibió y de las que ha hablado este miércoles.

“Ya hicimos la denuncia y vamos a seguir porque el hostigamiento telefónico es permanente. No sé de dónde viene pero cada vez que salgo al aire me hacen muchísimas llamadas. Estoy viviendo un calvario, un momento dramático, de médico en médico. Estoy viviendo un momento muy vulnerable”, contó Adriana Aguirre en Intrusos, enjugándose las lágrimas.

Angustiada y sin parar de llorar, habló de su estado de salud: “En 45 años de teatro es la primera vez que tuve que pedir todos los días que firmaran el contrato, porque sin la firma no se puede presentar en Actores. Tuve un accidente que le puede pasar a cualquiera y llevo 6 meses con la pierna inutilizada. Lo único que quiero es mi contrato en blanco porque me favorece para mi cobertura, para que la ART se haga cargo de todos los gastos que son muy altos y en dólares. Ya me queda poco dinero. ¿Por qué tengo que pasar un mal momento económico si trabajé toda mi vida? Estoy pidiendo una ART, que se hagan cargo y me devuelvan lo que gasté”, agregó muy angustiada.

Adriana Aguirre contó que ya está iniciado el juicio laboral y que el próximo 17 de junio habrá una mediación. “Yo no tengo tantos años por delante para hacer lo que a mí me gusta. Tengo todas mis historias clínicas desde el día del accidente. No quiero ir a un quirófano otra vez. No estoy anímicamente bien. Tengo un informe enorme de mi psicólogo que me cobra 2500 cuando voy. Es la primera vez que voy a un psicólogo en mi vida. Por su consejo estoy proyectando una comedia pero no sé cuándo volveré a trabajar. Mientras, sigo pagando cuentas. Sólo quería que me ayudaran con una ART para alivianar los gastos. No hablé más con Torry, el productor, y nunca lo acusé de amenazarme. Pero esperaba otra cosa. Me siento desamparada, porque confiaba”, concluyó.

LA NACION