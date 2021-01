Agustín "Cachete" Sierra habló de las diferencias con su amigo de la infancia, Yeyo De Gregorio Crédito: Instagram Cachete Sierra

6 de enero de 2021 • 18:22

Todo comenzó cuando Agustín Sierra realizó un tributo a Casi ángeles junto a Rochi Igarzábal en una de las galas de Cantando 2020. En ese contexto, y como apoyo a su excompañero, Nico Vázquez le mandó un video que, inesperadamente, desató la furia de Yeyo De Gregorio, quien lo tildó de "careta" y "mala persona" en las redes sociales.

Si bien en un primer momento "Cachete" intentó despegarse del conflicto ("No me quiero meter, ellos tienen un tema pero no quiero ser parte. Los quiero a los dos", dijo enseguida), días después inclinó la balanza en favor de Vázquez. "Hay errores que uno comete y de los cuales debe hacerse cargo -expresó-. Lo quiero, con sus defectos y sus virtudes. Él (en referencia a Yeyo) se equivocó al exponer las cosas en Twitter. Esas cosas no se hacen", señaló molesto.

Sin dudas, su actitud molestó a De Gregorio y, tras una charla en privado, los mejores amigos decidieron distanciarse. El tiempo pasó y, esta mañana, la revelación del certamen de canto de eltrecepasó por el piso de Los ángeles a la mañana y volvió a hacer referencia a su enfrentamiento con el actor.

"¿Te peleaste con Yeyo De Gregorio?", quiso saber el conductor del ciclo. Lejos de escaparse del tema, el ex Chiquititas aclaró: "No me peleé, hablamos. Nos distanciamos por un tiempo, hay que darle tiempo a las cosas". Sin embargo, Sierra se sorprendió al enterarse que su amigo de la infancia lo había dejado de seguir en las redes. "Ayer me dijeron que me había dejado de seguir, yo no tenía ni idea", comentó.

En cuanto a los verdaderos motivos de su alejamiento, confesó: "Nos distanciamos por lo que pasó. Hablamos, tuve muchas diferencias con él y ahí quedó. Espero el día de mañana volver a encontrarme con él y poder aclarar las cosas que el distanciamiento, la pandemia y las cosas que pasaron no lo permitieron", concluyó dejando la puerta abierta a una posible reconciliación.

