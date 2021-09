Agustina Cherri responde las críticas a La 1-5/18: “Estoy muy contenta y tranquila con lo que estoy haciendo”

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Agustina Cherri habló de La 1-5/18, la ficción de eltrece que protagoniza junto a Gonzalo Heredia y Esteban Lamothe. Ante las fuertes críticas que viene recibiendo la telenovela de Polka desde su estreno, la actriz se manifestó al respecto. “Dicen que nosotros queremos romantizar la pobreza. Hay tanto comentario tremendo, como que para vivir en una villa uno tiene que estar con la ropa sucia, rota. No entiendo mucho el concepto”, lanzó. Y agregó: “Igual también quizás la gente que agrede u opina desde ese lugar es gente que jamás ha ido a una villa o un barrio humilde”.

La actriz que le da vida a Lola, una vecina del barrio, que si bien nació en Devoto ahora vive en La 1-5/18, que es referente y lidera un comedor infantil, dijo conocer la naturaleza de su personaje por su labor solidaria. “Lola es un personaje que he visto en muchos lugares. Yo trabajo con varios comedores y he visto a muchas Lolas, así que yo estoy muy contenta y tranquila con lo que estoy haciendo”, comentó.

Más allá de que los números vienen acompañando a la ficción, las redes sociales se llenaron de memes y comentarios negativos. Muchos señalaron como un problema las vestimentas de los personajes o la exageración en el uso de expresiones que suelen estar vinculadas con los barrios. “Son distintos conceptos de ver una realidad”, dijo Cherri y sumó: “Yo soy una actriz que interpreto y digo lo que tengo que decir, contar esa historia que están escribiendo unos autores increíbles (Jessica Valls, Lily Ann Martin y Marcelo Nacci) también, porque es muy difícil generar tantos vínculos (entre los personajes)”.

Más allá de haber reconocido que está orgullosa del papel que interpreta, la actriz admitió que las críticas que trascienden de alguna manera le llegan, pero no es que le den angustia o bronca. “A veces me da pena desde qué lugar se habla sin conocimiento cuando es por el simple hecho de dañar”, admitió.

Agustina también se explayó sobre el hecho de grabar en pandemia y siguiendo estrictos protocolos en un set que fue especialmente construido en los estudios de Don Torcuato.

Gonzalo Heredia, Agustina Cherri y Esteban Lamothe en La 1-5/18 Gentileza El Trece

Lamothe y Heredia, ante las críticas

“Me parecen redivertidos. Es una nueva forma de expresarse, de comunicarse y tienen que ver con el humor y el odio, y que a veces se potencian de una buena manera, hay que reconocerlo, aún cuando hablan mal de algunos de nosotros o de la novela”, dijo Esteban Lamothe, quien interpreta al padre Lorenzo en diálogo con LA NACION. Y sumó: “Creo que enojarse por eso es entrar en un sinsentido. Y también es algo muy de Twitter, y quizá la gente que mira la novela no mira Twitter. Esa es otra realidad. Los memes son graciosísimos, hace mucho que me los hacen y ya me acostumbré. Al comienzo quizá sí me sentía más raro, o no lo entendía, pero son ingeniosos. Y es parte de la popularidad de la novela. Los hacen sobre las actuaciones, sobre los guiones de Jessica Valls, Lily Ann Martin y Marcelo Nacci, sobre Adrián Suar, sobre Agustina (Cherri), sobre Gonzalo (Heredia), incluso algunos pibes nuevos o sobre mí. Y está buenísimo porque si hacen memes es que están mirando la novela. Hay gente que la consume de una forma sincera, a quienes les gusta el género, y otros la consumen de una manera más irónica. Cada cual que la consuma como quiera, pero está bueno que la consuman”.

Lamothe interpreta la historia de un hombre con parálisis facial que llegó a ser sacerdote#LaUno pic.twitter.com/ifdbEyNmBi — Jose Uribe (@joseuribeok) September 21, 2021

Del otro lado estuvo la reacción de Gonzalo Heredia (Bruno en la ficción), quien, harto de las burlas, amenazó con abandonar la actuación. “Chicxs, dejo de actuar sin problemas si les pagan el colegio y los gastos varios a mis hijxs. Posta”, escribió. El posteo fue acompañado de un emoji irónico que representa una risa. La publicación no pasó desapercibida y rápidamente superó los 17.000 likes. Además, se llenó de mensajes: si bien muchos mostraron su apoyo, varios continuaron quejándose sobre la performance del marido de Brenda Gandini.

Chicxs dejo de actuar sin problemas si les pagan el colegio y los gastos varios a mis hijxs. Posta. 😁 — Gonzalo Heredia. (@gonzaloherediao) September 23, 2021

La trama

Si bien la ficción está planteada como una novela clásica, también promete acción: en el barrio existe un conflicto entre dos bandas narcos que se disputan un bar que tiene una posición estratégica, el de Don Patricio (Patricio Contreras). Bruno (Heredia) regresa a casa y parece ser el encargado de defender el bar de su padre, quien está muy enfermo. Sin embargo, los vecinos descubren que en realidad el joven está escapando de una banda de delincuentes que busca venganza.

En paralelo, llega al barrio el padre Lorenzo (Lamothe), un cura villero que es convocado por su mentor, el padre Antonio, quien está siendo amenazado. Atraído por Lola y conmovido por los problemas que vive la comunidad, pide el traslado y se instala en La Peñaloza. Entre la contradicción que siente entre su vocación religiosa y el amor incipiente por Lola, el padre se acerca a Bruno, quien es el tercer componente de este triángulo amoroso.

El detrás de escena de La 1-5/18 - Fuente: eltrece

Drogas, narcotráfico, peleas entre bandas y diferencias de clases son algunos de los elementos que ponen en contexto a los protagonistas. “En la villa conviven vecinos bien diferentes que, más allá de sus limitaciones económicas, siempre están dispuestos a ayudar y a luchar por su comunidad”, sostiene la sinopsis de la serie.

Una de las mujeres más fuertes del barrio es Lola (Cherri) quien, junto a Rita (Lali González), maneja un comedor comunitario y distribuye donaciones. Ellas, con otro grupo de mujeres, van a defender a los suyos y van a trabajar juntas en los problemas de sus vecinos. “Las mujeres de estos barrios desde mucho antes están peleando a la par de los hombres, haciendo respetar sus lugares. Lola es un personaje empoderado, que tiene liderazgo, que se preocupa por su comunidad. Está Lali González que es un personaje más adoctrinado por su marido, pero va a hacer el trabajo de empoderarse a lo largo de la serie. Y después tenemos un grupo de mujeres muy fuertes que están cuidando lo que pasa en el barrio”, había adelantado a LA NACION Diego Carabelli, productor de la serie, sobre el universo femenino de La 1-5/18.