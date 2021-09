Quién es Lali González, la actriz paraguaya que se destaca en La 1-5/18

Una de las primeras escenas de la flamante ficción de eltrece, La 1-5/18, en la que notamos el gran talento de Lali González es cuando la actriz, quien interpreta a Rita en la producción de Polka, se acerca a una clínica para hablar con su hijo Matías (interpretado por el joven actor de Apache, Baltazhar Murillo), a quien había dado en adopción a los 17 años, obligada por el difícil contexto en el que vivía en su adolescencia.

Los ojos de su personaje se llenan de lágrimas en un primer plano que registra la expresividad de una actriz que pisa fuerte en la ficción que se estrenó este lunes a las 22. Por otro lado, Rita tiene a su esposo Lautaro en prisión, interpretado por su colega y compatriota, Nicolás García Hume (La leona, El reino ), con quien trabajó en el film que fue un boom dentro del cine paraguayo: 7 cajas, el thriller de 2012 dirigido por Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori.

Lali González y Nico García Hume se reunieron en la ficción tras ser parte del éxito 7 cajas

Asimismo, el personaje de la actriz en la novela entabla una gran amistad con Lola (Agustina Cherri), con quien maneja un comedor comunitario y recibe donaciones en el barrio de emergencia que da título a la ficción, también conocido como La Peñaloza. González interpreta con compromiso a uno de los roles más jugosos de esta historia en la que también será clave el personaje de Sebastián, personificado por Luciano Cáceres, nada menos que el padre adoptivo de su hijo, para quien trabaja como empleada doméstica y de quien, por lo poco que hemos podido vislumbrar hasta el momento, se terminará enamorando.

Lali González, la abogada que siempre quiso ser actriz

7 cajas fue protagonizada Celso Franco y Lali González

Graciela Belén González Mendoza nació el 27 de diciembre de 1986 en Asunción y siempre quiso ser actriz. Sin embargo, su familia la impulsó a estudiar también otra carrera, por lo cual González se recibió de abogada, si bien nunca ejerció esa profesión de manera excluyente. En simultáneo, decidió formarse en teatro, donde tomó clases de actuación en 2010, año en el que se recibía como letrada. No pasó mucho tiempo hasta que diferentes realizadores comenzaron a convocarla para diversos proyectos, y su debut se produjo en la serie paraguaya La herencia de Caín. Dos años más tarde, González ya era una cara conocida gracias al éxito de 7 cajas, producción nominada a los Premios Goya que dio la vuelta al mundo, y donde interpretaba a la joven Liz.

Trailer 1-5/18, la nueva ficción de Polka

La película fue el puntapié de una extensa y consistente filmografía que incluyó títulos como Luna de cigarras, Mangoré, por amor al arte, la argentina El jugador y Un lugar en el Caribe, entre otros. Además, fue una de las coprotagonistas de Lectura según Justino, la película dirigida por el paraguayo Arnaldo André, donde compartió elenco con Mike Amigorena y Julieta Cardinali.

El detrás de escena de La 1-5/18 - Fuente: eltrece

En cuanto a su carrera teatral, González formó parte de más de una decena de puestas, desde Recién casados a la popular Toc Toc, y en TV se destacó como conductora en programas como Escape perfecto y Mucho gusto, Paraguay. González es una artista que siempre va por más, por lo cual también fue guionista y directora del videoclip del cantante de pop-rock paraguayo, Acho Laterza, para su tema “Si tú quieres”.

En relación a su vida personal, González está casada con el empresario Walter Riveros, con quien tiene una hija en común, Rafaela. La pareja se casó en Brasil en una boda soñada que fue noticia en su país de origen y en sus redes suele postear diversas imágenes de su esposo y su pequeña.

El impacto de su personaje en La 1-5/18

Lali González como Rita en la ficción de Polka, junto a Lola, personaje interpretado por Agustina Cherri El Trece

En una reciente entrevista con LA NACION, González habló sobre la huella que está dejando Rita, tan solo el comienzo de esta travesía. “El otro día se me acercó una chica paraguaya que trabaja acá en el área de limpieza, ella está hace más de diez años en la Argentina con su familia, me abrazó y me dijo: ‘Estoy tan feliz de que tu personaje sea protagónico y represente a la mujer paraguaya como somos’. Y eso también es lo que estamos generando, la identificación con los que están del otro lado de la pantalla. A mí me emociona sentir que uno está siendo de alguna manera la voz de los que no suelen estar en la TV”, manifestaba.

Lali Gonzalez junto a Balthazar Murillo y Luciano Cáceres en La 1-5/18 El Trece

González también se explayó respecto a cómo decidió componer a su personaje. “Para construir a Rita hice un mini registro documental de los inmigrantes paraguayos que me fui cruzando y ellos me contaron sus experiencias acá, cómo es vivir lejos de casa, de la familia, lo que extrañan”, le contaba la actriz a este medio, quien arribó a nuestro país en mayo para comenzar con las grabaciones de una tira en la que tiene un rol a la altura de su versatilidad.