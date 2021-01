Coronavirus: Ailén Bechara dio positivo

Ailén Bechara reveló su diagnóstico cuando le quedan pocos días para que le den el alta

Ailén Bechara reveló en Instagram durante la tarde de ayer que se había contagiado de coronavirus. En el anuncio -a través de las historias de esa red social- la modelo y actriz, exazafata de programa de Guido Kaczka, explicó cómo estaba transitando los últimos días de su cuarentena.

"¿Cómo andan? Quería contarles que tengo COVID-19, estoy atravesando los últimos días, síntomas tuve muy pocos gracias a Dios. Solo resfriado, toda congestionada, dolores de cabeza todos los días. Ayer me fui a acostar sin gusto y hoy, definitivamente, no tengo olfato. Pero bueno, dentro de todo nada grave. Así que les pido que se cuiden, por favor. Yo me cuidé mucho y, sin embargo, me contagié", contó.

Además, en otra de sus historias, se refirió a su hijo Francisco: "Extraño mucho a Fran, no puedo dormir con él, no lo puedo tocar, no lo puedo besar, lo veo jugar de lejos, así que cuídense por favor. El nene es muy chiquito, no entiende, así que pide por mí. Ahora medio que ya se acostumbró, pero la primera noche que dormí sin él escuchaba cómo lloraba. Igual, no queda otra y tengo que estar aislada. Está a cargo del padre y de una mujer que me ayuda, que es como mi mamá y está al pie del cañón", finalizó en su relato.

Ailén enfrentó rumores de separación con su pareja, el empresario y representante de futbolistas Agustín Jiménez, con quien lleva cuatro años de relación. Sin embargo, ella misma se encargó de aclarar la situación: "Cuando dijeron eso yo salí a desmentirlo porque no estábamos separados, fue una pelea de momento como cualquier pareja, pero ya está todo más que bien con Agus", confirmó en su momento.

La confirmación del contagio de Bechara es la última de una seguidilla de positivos de famosos durante este fin de semana, como Diego Díaz - junto a compañeros de TyC Sports -, Daniel Casalnovo, Sol Pérez y Débora D'Amato.

