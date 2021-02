Aislada por contacto estrecho, Alejandra Maglietti habló sobre la depresión

Alejandra Maglietti permanece aislada de manera preventiva. La periodista, modelo y abogada debe permanecer en su casa por haber estado en contacto estrecho con una persona que dio positivo de coronavirus. En medio de esta situación, compartió una serie de tuits en los que reflexionó sobre la importancia de comprender los cuadros de depresión.

Hace pocos días, Maglietti escribió en su cuenta oficial de Twitter un hilo dedicado a la importancia de hablar sobre este trastorno y de acompañar a las personas que la padecen. En el texto, reflexionó: “Las personas no simulan sufrir depresión, simulan estar bien cuando no lo están. Sonríen cuando viven un infierno”. Y subrayó: “La depresión no tiene una apariencia universal, tiene que dejar de ser tabú”.

Esto es verdad? Quien les hace la Comunicación institucional? Sugieren saber por que se suicidó 🤔:”su drástica decisión fue motivada por problemas personales que arrastraba hace tiempo”...señores nadie estaba en la cabeza de él. https://t.co/hmj7X925OG — alejandra maglietti (@alemaglietti) February 7, 2021

En los últimos días, se habló mucho acerca de esta situación a raíz del suicidio de Santiago “Morro” García, ocurrido el pasado jueves. En su cuenta, Maglietti cuestionó el comunicado oficial del club Godoy Cruz, en donde adjudicaron la trágica decisión de “Morro” a cuestiones ajenas “a la relación con la institución”. Y sobre eso, la periodista escribió: “¿Esto es verdad? ¿Quién les hace la comunicación institucional? Sugieren saber por qué se suicidó, “su drástica decisión fue motivada por problemas personales que arrastraba hace tiempo”. Señores nadie estaba en la cabeza de él”.

Con respecto al motivo de su aislamiento, Maglietti aprovechó su espacio en Bendita y contó la naturaleza del contacto estrecho: “Compartí un viaje en auto, las dos con barbijo, bajamos el vidrio del auto de manera intermitente, y mi amiga hoy me llama y me dice: “Me levanté con un poco de congestión, y una mínima pérdida de olfato”. Se fue a hisopar, a los diez minutos tenía el resultado positivo, me avisó y me quedé en casa directamente”.

La depresión no tiene una apariencia universal, tiene que dejar de ser tabú: hay personas que necesitas dormir mucho, otras que no pueden. Hay quienes necesitan hablar y otras que no pueden hablar. Hay quienes están con una sonrisa igual y otros que lloran... — alejandra maglietti (@alemaglietti) February 6, 2021

Más adelante, en el programa se refirieron a los cuadros de depresión, y mencionaron los tuits de la modelo. En ese momento, y en diálogo con Beto Casella, la panelista aprovechó para contar por qué le pareció importante escribir esos tuits: “Traté de decir que no hay una forma universal de transitar la depresión, es una enfermedad que puede ser silenciosa, y cada uno la transita como puede. Yo siempre tuve sucesos ansiosos, y no sabía que lo estaba viviendo, y entendía que eso era parte de la vida, no lo podía cambiar. Y después de hacer terapia, incluso tener una terapia psiquiátrica, cuando tuve una fobia importante a volar, lo pude cambiar, no te digo al cien por cien, pero en un porcentaje alto lo pude comenzar a manejar. Y lo que quería era transmitir ese mensaje de que sí se puede cambiar algo pidiendo ayuda, y se puede vivir un poco mejor, sin necesidad de estar en esa dinámica que muchas veces nos hace tan mal. Y en la pandemia costó, yo tenía días en los que no podía dormir”.

Por último, Maglietti concluyó: “En las redes sociales no solo hay una dictadura de la belleza, sino también de la felicidad”.

LA NACION