Alanis Morissette y la bella foto familiar con su bebé recién nacido

20 de septiembre de 2019 • 08:53

Alanis Morissette, con sus 45 años, dio a luz el 8 del mes pasado a Winter, el tercer hijo que tiene con su marido, el rapero Mario "Souleye" Treadway. Ayer, desde su cuenta de Instagram, la cantante canadiense posteó una muy bella foto en la que muestra la intimidad de su familia.

"Buen día. #felicidadexhausta" escribió Alanis como epígrafe de la postal en donde se la ve en su cama dando la teta a Winter y rodeada por su marido; su primer hijo Ever, de 8 años; y la pequeña Onyx de 3. La escena, típica quizás de los primeros días de la llegada de un bebé, mereció más de 65 mil likes en pocas horas.

"Siempre quise tener tres hijos y después tuve algunos desafíos y pérdidas que me hicieron creer que no era posible. A los médicos les decía con timidez que quería ser madre a los 40, pero me enseñaron que hoy es una edad promedio", contó hace unos meses a la revista Self.

En esa entrevista, además había relatado sus problemas de depresión postparto, algo que afecta a una de cada seis mujeres que dan a luz. "Busqué y recé por este embarazo y aprendí mucho del cuerpo, su bioquímica, inmunidad y ginecología en el proceso", expresó, ya con más experiencia y tranquilidad para poder disfrutar del pequeño Winter.

Pero la cantante no sólo postea fotos familiares en su cuenta de Instagram, también ilustra su vida profesional. Desde allí promocionó que el 5 de diciembre próximo se podrá ver el musical Jagged Little Pill, basado en el álbum del mismo nombre que ya cumplió 24 años. Ese trabajo fue clave en su carrera de ya que con él la artista dejó de lado el pop fácil de los 90 para hacer su propia música. El disco se convirtió así en uno de los más vendidos del 95, año en el que fue lanzado.