Alberto Cormillot: "A mi hija la maltrataron por su sobrepeso"

Alberto Cormillot recordó las críticas que recibió por tener una hija con sobrepeso

3 de agosto de 2020 • 13:18

A raíz de la polémica tapa de la hija de Maxima Zorreguieta en la revista Caras, donde se hacía referencia a su "belleza plus size", Alberto Cormillot recordó las críticas que sufrió su hija por tener sobrepeso durante muchos años.

"Justo tengo por acá los recortes de diarios y revistas donde la criticaron y realmente fueron muy duros con ella. Hay notas fuertísimas, realmente feas", expresó el nutricionista en comunicación con Informados de todo.

Si bien el médico estaba invitado al ciclo de América para hablar sobre el coronavirus, su cruce con la directora de Caras, Liliana Castaño, en las redes sociales no pasó inadvertido. "Yo tuve peleas casi físicas con el director de una revista y de un diario. Fui y los enfrenté duramente. Te estoy hablando de hace 40 años, pero sin ir más lejos hace 7 u 8 años la criticaron en televisión. A ella, porque estaba gorda, y a mí, porque con mi profesión cómo puede ser que tenga una hija gorda. Es un planteo equivocado", señaló Cormillot.

Alberto Cormillot recordó las críticas que recibió por tener una hija con sobrepeso Crédito: YouTube América TV

"Creo que en ese sentido se avanzó. Se pasó de la condena a una etapa de aceptación (que fue en lo que se quedó Liliana Castaño) y luego a un 'de esto no se habla'. Ahora no se puede mencionar el tema y me parece que está bien. Nadie dice: 'fulano que tiene caries o fulano que tiene várices'. Se dice: 'Fulano, que hizo tal cosa'. Y en ese sentido es lo más razonable. Uno no dice más un gordo, un obeso, ahora se dice una persona con sobrepeso. Me parece que está bien no destacar a alguien por un tema de salud o una enfermedad", advirtió.

Tras asegurar que él también tuvo que "cambiar el chip" frente a algunos conceptos, Cormillot agregó: "Fue cambiando todo y es una movida correcta. En el caso de los que tenemos más años uno tiene que ir cambiando el chip. Las personas primero, como debe ser".