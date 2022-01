El conmovedor video que grabó Betty White días antes de su muerte

La muerte de Betty White conmocionó al mundo del espectáculo. La actriz estaba a semanas de celebrar un siglo de vida, cuando el 31 de diciembre de 2021 falleció en su casa de Los Ángeles como consecuencia de un derrame cerebral que había sufrido seis días antes. La extraordinaria comediante, que marcó un antes y un después en la TV con su rol de Rose en la sitcom Los años dorados (The Golden Girls), tenía una estrecha relación con sus fans, y esto se ratificó con un reciente posteo que su círculo íntimo publicó en sus redes sociales en las últimas horas.

En dicha publicación en Instagram se puede ver a White en un video que se filmó tan solo 11 días antes de su fallecimiento, en el que les dedica a sus fieles seguidores unas conmovedoras palabras. “Solamente quiero agradecerles a todos por su amor y su apoyo a lo largo de los años, muchas gracias y no se vayan”, les expresaba la artista. De acuerdo a sus allegados, White grabó el video con la intención de publicarlo al cumplir los 100 años y como consecuencia de las donaciones que recibió para seguir adelante con la causa con la que más compromtetida estaba: los derechos de los animales.

“Ella sabía lo afortunada que era, sentía el amor y nunca lo daba por sentado. Es apropiado postear esto como forma de agradecerles a ustedes de parte de Betty y de los animales”, reza la captura del video que se llenó rápidamente de comentarios de fanáticos que manifestaban el cariño que sentían por White y lo mucho que la extrañaban.

La noticia de la muerte de la actriz la dio a conocer Jeff Witjas, agente de la artista, en diálogo con la revista People. “Aunque estaba a punto de cumplir 100 años, pensé que viviría para siempre. No creo que Betty haya temido nunca morir porque siempre quiso estar con su esposo. Ella creía que volvería a estar con él”, comentó. La publicación se encontraba organizando una importante cobertura por los 100 años que la estrella iba a cumplir el 17 de enero, y ya había lanzado una nota de tapa con la palabra de la propia actriz.

Betty White, activista por los derechos de los animales Instagram @bettymwhite

Al poco tiempo de comunicarse su fallecimiento, surgieron diversas versiones de la causas del deceso de la comediante y productora, y una de ellas estuvo vinculada a un cuadro de coronavirus. Sin embargo, People decidió compartir el mensaje completo que Witjas les había enviado para evitar que los rumores se sigan propagando. “Betty murió pacíficamente mientras dormía en su casa. La gente dice que su muerte estuvo relacionada con la vacuna de refuerzo tres días antes pero no es cierto. Murió por causas naturales. Su muerte no debe politizarse, esa no es la vida que vivió”, remarcó su agente.

Betty White murió pacíficamente en su casa a los 99 años Instagram @bettymwhite

Betty Marion White nació el 17 de enero de 1922 en Oak Park, Illinois, y su familia se mudó a Los Ángeles durante la Gran Depresión, donde asistió a la escuela secundaria de Beverly Hills. La actriz había comenzado su carrera en el mundo del entretenimiento en la radio, a fines de la década de 1930. Diez años después, debutaba en televisión, donde comenzó a forjar su leyenda con su trabajos en El show de Mary Tyler Moore y The Golden Girls. A partir de ese momento, nunca dejó de trabajar, y también era una figura muy requerida en el mundo del cine.