Alejandro Apo en el programa de Jorge Rial: “El odio al peronismo está intacto”

El sábado por la noche, Alejandro Apo estuvo como invitado en el último programa de Sobredosis de TV conducido por Jorge Rial, quien se despidió del ciclo para abordar un nuevo proyecto en la señal C5N, Argenzuela, que lleva el mismo nombre que su ciclo de Radio 10.

El periodista deportivo tuvo un extenso mano a mano con su colega en el que aseguró que “el odio al peronismo sigue intacto”.

“Yo nací en diciembre de 1954. Siempre recuerdo que a mis 12 años mi papá me decía: ‘Leé todo sobre el antiperonismo para tener una posición y después vení y decime qué pensás’”, contó Apo. “Leí todo, le hice caso y me acuerdo que volví y le dije: ‘Papá, soy peronista, claramente, a muerte, no tengo otro camino’”, añadió.

Asimismo, Apo aseguró que “ese odio al peronismo es estable”. “Es eterno y duradero el odio, a la gente, al pueblo... Eso se mantiene intacto. Perón le dio una credencial a todo el pueblo para que la clase trabajadora pudiera tener una vida digna”, expresó.

“Comparto ese dolor con tantos y tantos militantes de siempre respecto a la agresión al peronismo que se mantiene aún hoy con esas palabras que duelen a veces como esquirlas”, prosiguió Apo.

En ese momento, Rial manifestó que coincide con su visión: “Ese odio nunca bajó, tiene el mismo nivel, pero también es una gran incubadora de peronistas. Cuando creen que te están matando, te están haciendo crecer, es impresionante”, dijo el conductor.

En ese tramo de la charla, Apo destacó lo que se debate en Sobredosis de TV. “Tiene que ver con mostrar cómo hoy en día, desde otro disfraz y desde algún maquillaje, ese odio está intacto. Entonces, mucha gente empieza a pensar: ‘Bueno, si alguien explicó alguna cosa clara, pero siguen con ese odio, por algo será'. Cuando revisan, llegan a una verdad que desnaturaliza todo lo que dicen, justamente, con el odio”.

Luego de que en el programa se emitiera un informe sobre Javier Milei, Apo opinó respecto a su figura: “Van a estar juntos con el macrismo, aunque se peleen, aunque aseguren que no, van a estar juntos. Lo que no hay que hacer es subestimar a las personas que se contradicen, porque el Gobierno anterior ha construido una masa de mentiras que ha convencido a alguna gente”.

“No hay que minimizar a los Milei”, acotó Rial. “Hay que darles el lugar que hay y hacerlos hablar, yo tengo esta idea de que al enemigo se lo conoce escuchándolo, no encerrándose ideológicamente” .

Apo concidió con su colega: “A nadie hay que minimizar, hay que ver mucho de cómo se manejan en situaciones muy claras, porque la gente dice que todos son iguales, entran en esa confusión, pero no fueron todos iguales”, concluyó.