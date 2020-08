Alejandro Fantino volvió a la TV, tras tener coronavirus: "Sentí mucho miedo"

Alejandro Fantino regresó a su programa de televisión y habló sobre cómo vivió tener coronavirus

Y un día volvió. Alejandro Fantino se reincorporó hoy a su programa de América, Fantino a la tarde, luego de haber sido positivo de coronavirus. Conmovido, el periodista se sinceró: "Ya tengo el alta, pero todavía hay un tiempo de recuperación total. No creía que te pudiera dejar tan cansado. Básicamente soy una persona a la que le cuesta cansarse haciendo deportes, trabajando. Me cuesta sentir esa sensación. El post Covid es eso, un poco de cansancio. Ayer me tiré a leer un ratito y me dormí cuatro horas y media de siesta. Creo que la última siesta de tres horas que dormí fue abajo de un paraíso en San Vicente, esperando a mis viejos. Se me abrieron los ojos, me pregunté cómo se viven las cosas cuando estás enfermo y cuando estás encerrado".

Fantino empezó a sentir los primeros síntomas del coronavirus el viernes 7 de agosto y ya no regresó a su programa. "Ese viernes tuve dolor de cabeza, de espalda. A la noche llegué a mi casa y tenía una picazón en la garganta. Era tan ínfimo que no creí que era Covid. Me fui a dormir solo y Coni durmió en otra habitación. Al día siguiente amanecí con fiebre, me hisopé y me dio positivo. A partir de ahí llamé a todos con quienes había tenido contacto. Mi pareja dio positivo de coronavirus al día siguiente y lo pasamos juntos. Ya no tengo tos y por eso no quiero prender el aire aunque tengo calor", explicó.

Emocionado, Fantino continuó: "Estando en casa vi el nivel de ruido que hay en la Argentina. Hay una sensación de que digas lo que digas va a ser usado en tu contra. Tuve fiebre unas horas, después amainó y tuve un tránsito de la enfermedad absolutamente bancable. No tuve dolores, pero sí cansancio. Y lo que sentí fue mucho miedo, pero mucho cagazo. Miedo porque no sabés cuándo cae la moneda que está en el aire. Siempre cuidado por mi médico de cabecera. No sabés si al día quinto o sexto algo puede pasar. Me medía la fiebre cada una hora porque dicen que si te vuelve la fiebre podría desatarse algo peor, con algún síntoma que te haga pasar mal el resto de la enfermedad. Tenés miedo permanente. Soy un tipo deportista, tengo 48 años, me alimento sano, pero tenía un cagazo padre y la sobrellevé".

"Hoy estoy repensando todo lo que me pasó en este tiempo. Me generó mucha ansiedad, dormí mal, me encerré en mi mundo con mis libros y mi música, no contesté el teléfono. Conecté con lo que me hace bien y me fui de la realidad un poco porque lo necesitaba. Estaba bien y decidí no ver nada de televisión hasta curarme porque los medios de comunicación metemos miedo y yo trabajo de eso. Quería escuchar chamamé, leer un libro de cuentos, ver fotos de mi adolescencia. Es lo que me pasó a mí. Lo pasás y cuando estás de alta, entendés un poco más la angustia de la gente que nos ve habitualmente. Es angustiante no saber cuándo vamos a salir de esto y la ansiedad te deja mal, pero acá estamos y quiero agradecerles a todos la buena energía que me tiraron", aseguró.

Y luego señaló: "Tengo ganas de trabajar. En este tiempo me puse a pensar qué vamos a hacer cuando todo esto sea historia para la humanidad, cómo vamos a vivir en el día a día. Sentí que hice todo por no contagiarme para una persona que trabaja todos los días fuera de su casa. Tuve gripes de adolescente y hace años que no me enfermaba y esto no es lo mismo. Sigo cansado, creí que iba a poder hacer deportes enseguida, pero no puedo".