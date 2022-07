Alejandro Fantino y Coni Mosqueira se comprometieron en Grecia: “El corazón me explota de felicidad”

Alejandro Fantino se tomó unos días de vacaciones para viajar al viejo continente junto a su pareja, la modelo Coni Mosqueira. Si bien el destino en un primer momento era solo París, el conductor de Animales Sueltos hizo un desvío en el itinerario y sorprendió a su novia con un pedido muy especial: le pidió casamiento a orillas del Mar Egeo.

“Grecia, Mar Egeo, vacaciones, un barco, amor, anillo”, dijo este miércoles el panelista de Nosotros a la mañana Ariel Wolman en tono enigmático, intentando dar indicios sobre el famoso que se comprometió en las últimas horas. Ante el despiste de sus compañeros, el periodista fue directo al grano: “Se acaban de comprometer Alejandro Fantino y su futura mujer, Coni Mosqueira”, anunció mientras el resto del panel festejaba la noticia.

Mientras mostraban las imágenes paradisíacas que la modelo y el conductor subieron a sus redes, el panelista advirtió que pudo hablar con Fantino, quien le confirmó la novedad. “Le preguntamos a Ale por las dudas. Tenemos la confirmación de él desde arriba de un barco”, dijo y enseguida leyó textual la palabra del protagonista. “‘Si, nos comprometimos. Estoy en un barco con una señal de miércoles, yendo a Atenas en un rato’”, le contó Fantino, quién todavía no reveló la fecha de la boda.

Por su parte, la futura novia no habló públicamente, pero sí mostró su felicidad en las redes: “El corazón me explota de felicidad. A orillas del Mar Egeo, decirte SI fue lo más mágico de mi vida @fantinofantino”, escribió la modelo junto a cinco fotos donde muestra el hermoso anillo de compromiso .

Mientras Carlos Monti destacaba que Fantino llevó escondido el anillo para sorprenderla en ese lugar mágico como es Santorini (“Armó todo para declararle su amor”, señaló), la conductora del matutino advirtió: “Él está muy enamorado y mira como despistó, porque el pasaje era a París y de repente apareció en Grecia. Él tiene muchas ganas de ser papá con ella”.

Su historia de amor

Con 22 años de diferencia, el conductor y la modelo hicieron público su romance a comienzos de 2018. Como él venía de varios años de relación con la actriz Miriam Lanzoni, Fantino quiso que el noviazgo con Mosqueira fuera paso a paso; sin embargo, el comienzo de la cuarentena estricta, en marzo de 2020, los encontró conviviendo en su casa de Nordelta, aunque con ciertas “condiciones”.

“Con la convivencia nos conocimos más en profundidad y nos fortaleció como pareja”, le contó ella a ¡Hola! Argentina, en una de las pocas notas que dieron en dupla. De hecho, fue ahí donde Fantino dejó en claro que el tema de compartir o no la cama generaba polémica en su pareja. “Yo lo recomiendo, ¡pero Coni no lo acepta! Creo que es algo que está atravesado fuertemente por una cuestión cultural... No te vas a amar menos por dormir dos noches en cuartos separados. Tal vez, tuviste un día complicado y dormís mejor. Yo soy grandote, mido 1,84 y me muevo mucho. También me pasa que soy hijo único y siempre dormí solo... Y Coni dormía con sus hermanas. Ella me enseña a compartir. Con la plata soy desprendido. Pero en algunas pequeñas cosas, no; me sacás mi lapicera y me vuelvo loco”, reveló.

La modelo, en tanto, se mostró decidida a no dar el brazo a torcer en esa discusión: “Es de público conocimiento que Ale dormía en cuartos separados con parejas anteriores, pero para mí eso no es negociable. Cuando no dormimos juntos es porque no estamos bajo el mismo techo”.

En diálogo con la revista Caras, Fantino había contado que conoció a Mosqueira en un boliche, meses después de separarse de Lanzoni. “La vi ahí en el VIP y me pasó algo por dentro. Charlamos cinco minutos y sentí esa especie de conexión que se da muy pocas veces en la vida, quizás nunca. Me parece muy simplista decir que fue amor a primera vista, pero algo sin dudas había pasado. Esa noche me fui movilizado, al otro día chateamos, la invité a cenar y empezó la relación”.

“Cuando nos conocimos no pensé que iba a ser algo duradero. Él era un famoso de la tele, así que dije: ‘Ya está, me divierto una semana y listo’. Pero no, nos empezamos a ver y a charlar todos los días, y a la semana me escribió en un mensajecito si no quería ser su novia. (...) Eso del ‘amor de mi vida’ se fue cumpliendo, cada vez que la veo a mi prima no deja de recordarme que había dicho eso”, señaló ella en esa misma entrevista.