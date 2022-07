Marina Calabró apuntó fuerte contra Andy Kusnetzoff: “Nunca fue cronista y ahora hace un programa de chimentos”

Haberse enterado de que la trataron de “invitada de relleno” tras su paso por PH Podemos Hablar y la reciente actitud de Andy Kusnetzoff con Sofía “Jujuy” Jiménez en ese mismo programa fueron motivos suficientes para que Marina Calabró disparase munición gruesa contra el exnotero de CQC y actual conductor de radio y televisión.

Primero fue en Lanata sin filtro, el programa de Radio Mitre en dónde se desempeña cómo columnista, y luego en una nota con Intrusos en el Espectáculo, por América TV.

Todo comenzó el sábado 2 de julio, cuando Jujuy participó del ciclo del exnotero de Kusnetzoff en Telefe y reveló allí que padece de tripofobia, que es el miedo que se genera al mirar figuras geométricas muy juntas. “¿Qué es? ¿La fobia a “Tripa” de Mambrú?”, bromeó primero el conductor del ciclo. “Es cuando tenés círculos, uno al lado del otro, pegaditos y lo ves como muy de golpe”, explicó Sofía Jiménez.

Sofía Jiménez explica su fobia en PH, Podemos Hablar (Telefe)

De repente, los invitados empezaron a notar que había formas geométricas una al lado de la otra en todas partes del estudio . “Cambió porque el estudio no era así”, dijo entre risas la modelo y el conductor le contestó: “Lo hicimos para vos”. “¡Qué amores!”, respondió con una sonrisa Sofía, fiel a su simpatía.

Lo que en ese momento en el estudio causó gracia, a Marina Calabró le pareció una maldad, y así lo hizo saber durante su columna radial. “La maldad y la malicia que se maneja en la producción de PH no tiene nombre”, disparó, y alertó que lo que hicieron cuando Jujuy contó su problema fue “clavarle” circulitos por todas partes. “Después dicen que Andy no es malo, que es un chico buenísimo, que no hace chimentos”, siguió. “No te hagas Andy que ni consumís lo ‘chimenteril’, si hacés programa de chimentos ”, remató.

Hoy, la periodista volvió al ruedo contra su colega, pero esta vez en una nota que le ofreció a Intrusos en el Espectáculo, donde también hizo referencia al mensaje de la producción de PH en el que, según leyó Gonzalo Vázquez, le respondieron: “Ella siempre supuso que no era de las invitadas importantes a nuestro programa. La verdad es que nosotros nunca la invitamos con demasiado tiempo, porque para el programa que hacemos, no era la opción A , pero siempre rendía. Por eso ahora nos pega”, leyó al aire Gonzalo Vázquez.

“Me entero por vos que los productores de Andy califican a los invitados . Los invitados de primera y los de relleno. Está bien, es poner en sobre aviso aquellos que vayan a ir ya saben que corren el riesgo de que después la producción si algo no les gusta o no les cae simpático los ande calificando como relleno”, arrancó la entrevista Calabró.

“Yo soy relleno a mucha honra. He remado toda mi vida así que prefiero ser relleno”, aclaró. “Ser sommelier de invitados y hacer trascender que para vos hay invitados de segunda e invitados de primera me parece de mega cuarta ”, lanzó, y agregó así un motivo más a la lista de actitudes del conductor que no le gustan nada.

"Ni loca", respondió Marina Calabró cuando le preguntaron si volvería a PH Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe Captura LN+

“El quiere hacer Intrusos. Pero grabado. Te grabamos todo, te editamos y lo que no convence lo mandamos a sacar”, le dijo al cronista de Intrusos cuando le consultó sobre el interés de Andy por los programas de espectáculos.

Por último, Calabró volvió a disparar contra el conductor, de quien Vázquez comentó que no es afín a dar notas cuando lo van a buscar. “Nunca fue cronista, nunca hizo la calle, nunca abordó con la cámara abierta a nadie, nunca hizo una pregunta incómoda . Eso no lo hizo nunca, entonces no lo acepta para él porque es algo que no hizo”, agregó