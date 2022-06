Alejandro Gravier no quiso cruzarse con la madre de uno de los agresores de su hijo: “Entiendo su dolor”

Este mediodía, Tiziano Gravier fue nuevamente intervenido en el Hospital Austral para tratar una fisura producto de la golpiza que recibió días atrás, a la salida de un boliche en Rosario. Horas antes de la operación, su papá Alejandro Gravier habló con A la Barbarossa, contó los motivos de esta nueva cirugía y, tras asegurar que la familia de los agresores nunca se comunicó con ellos, el empresario y marido de Valeria Mazza fue sorprendido al aire por el llamado de la madre de uno de los atacantes.

“Mejor no pensar lo que podría haber sido. Hoy esperemos que la operación salga bien. Lo operan a las 12 en el Austral de nuevo. Tenía una fractura expuesta con un pequeño desplazamiento. Apareció una fisura sobre uno de los dientes. Le dolía un poco el mentón, le hicieron una radiografía panorámica y ahí se ve una fisura en forma de V que sale del diente delantero. Y ahí se decidió poner una placa de titanio”, relató Gravier en comunicación telefónica con el ciclo de Telefe.

Optimista y confiado en que su hijo se va a recuperar pronto, el empresario contó cómo su vida se puso en stand by a partir de este hecho. “ Él representa a Argentina en el equipo de ski, viajaba a Francia. Retomará el campeonato cuando pueda. También está en la universidad, sigue las clases por zoom (...). Tiene que volver a dar finales, a entrenar, a competir. El campeonato sudamericano empieza en agosto. Veremos si llega ”, reveló.

Valeria Mazza y la foto que compartió de Tiziano Gravier tras la primera intervención Instagram

Tras advertir que la familia de los agresores no se comunicó con ellos, Gravier invitó a todos a reflexionar sobre lo sucedido y a poner un granito de arena para que esto no ocurra más. “Quiero transmitir tranquilidad porque, más allá de lo que le paso a Tiziano, este es un problema profundo que está viviendo la sociedad. Me interesa que todos pongamos el foco donde tiene que ir porque esto podría haber sido más grave. La justicia, la policía y el municipio actuaron bien, debería funcionar así en todos los casos”, indicó.

Y enseguida reveló como está de ánimo Tiziano. “Esto es un pequeño retroceso para todos. Él es un chico muy fuerte tanto física como mentalmente, y obviamente le afectó lo sucedido. Él quiere salir a hablar para que esto no ocurra más, él sabe que no es el primero ni el último. Si la justicia actuara en cada pelea, agresión, violación y discriminación y quedan detenidos, yo te aseguro que eso va a ir bajando”, opinó.

“ Los primeros dos días él no entendía el motivo de la agresión. Él trabaja por su deporte de alta competencia con un psicólogo deportivo y una de las cosas que él decía es ‘por qué me pasó a mí'. Si él venía caminando y le dieron dos trompadas, lo único que atina es a sacar al hermano, a quien también le estaban pegando ”, reveló Gravier, que aseguró que si bien como familia están todos conmocionados, puso el foco en que “esto no tiene que pasar más”.

En cuanto a cómo está su mujer, Valeria Mazza, advirtió: “Vale como madraza que es está golpeada. Acompañando a los chicos y tratando de estar todos juntos en este momento”.

Sin querer opinar sobre la pena que les correspondería a los atacantes, Gravier habló sobre la posibilidad de encontrarse con estas personas: “Yo no soy Dios para perdonar a nadie. Si hay un arrepentimiento real, todos nos podemos equivocar y cometemos errores (...). Sería lindísimo un arrepentimiento real, pero eso viene después de reconocer un hecho. Actuar en consecuencia para solucionar ese error que cometiste ”, reflexionó.

La palabra de la madre de uno de los agresores

Mientras Alejandro Gravier estaba hablando con el ciclo conducido por Barbarossa, una de las madres de los agresores se comunicó con el programa para pedirle disculpas en vivo. Si bien el papá de Tiziano no quiso cruzarse con la mujer, sí se quedó en línea escuchándola. “Prefiero no hablar, si querés escucho porque entiendo el dolor de una madre”, dijo.

“ Estoy muy apenada y agobiada con todo esto. Es muy terrible lo que pasó. Sinceramente quiero pedirle disculpas por la acción de mi hijo a los papás de Tiziano, a Tiziano. No sé si les sirve lo que les diga, pero les pongo el corazón en mi mano. Sé que es horrible lo que están pasando, nosotros también del otro lado, pero soy mamá y sé que es horrible lo que pasó ”, confesó con una notable angustia Elizabeth.

Tras aclarar que su hijo no es una persona violenta, la mujer explicó que no sabe qué le ocurrió para reaccionar así. “Es amigo y muy querido en el lugar donde vivimos, le pueden preguntar a quien sea. Al igual que Franco (el otro atacante). No sé que le sucedió esa noche. Estuve hablando con él y no sabe decírmelo porque él tampoco es así, no sabe por qué reaccionó así”, repitió una y otra vez.

Uno de los hijos de Valeria Mazza fue brutalmente agredido a la salida de un boliche en Rosario

“ Nosotros no somos personas agresivas, somos personas trabajadoras. No sé que lo llevó a tener esa impulsividad. Pero bueno, la situación sucedió y acá estamos. Le pido mil disculpas. Mi hijo está muy arrepentido, se quebró y pidió disculpas con el corazón en la mano en la audiencia. Yo soy mamá y no me gustaría estar pasando por esa situación ”, agregó poniéndose en el lugar de Mazza y Gravier.

Mientras asegura que todos los días pide por la recuperación de Tiziano, Elizabeth también pidió por su hijo que está detenido. “Le pido a Dios para que Tiziano se recupere lo antes posible y que mi hijo esté en libertad lo antes posible también, porque no es un chico agresivo. Sé que hizo mal y no estoy de acuerdo con la situación en absoluto”, indicó.

Por último, la mujer aclaró que ella recién se enteró de lo sucedido el lunes por la noche cuando la noticia explotó en los medios de comunicación. “Él se enteró el lunes a la noche de esta situación. Se dio cuenta de la magnitud de lo que hizo el lunes a la noche. Me dijo que había hecho algo terrible. Él vive en su casa en pareja, tiene 26 años, es un chico trabajador, no es agresivo. No sé qué le pasó. Nunca hizo algo así antes, no es una persona así”, remató quebrada.