Alfredo Casero tomó partido en la pelea entre Ricardo Darín y Julio Chávez: “Tiene una forma peyorativa de tratar a la gente”

Luego de haber atravesado una delicada cirugía de cadera, Alfredo Casero volvió a retomar sus funciones de Cha Cha Cha en el teatro. Mientras asegura que está totalmente recuperado, el actor habló sobre los años en que fue “cancelado” por pensar diferente y opinó sobre la serie del momento, El Eternauta. Sin embargo, lo más llamativo de sus declaraciones fue cuando se metió en la polémica entre Ricardo Darín y Julio Chávez y arremetió contra el protagonista de La Ballena, con quien compartió pantalla hace 10 años en Farsantes.

“Ya quedo atrás el bastón”, dijo Casero cuando el cronista de Puro Show le preguntó sobre su recuperación tras someterse a una cirugía de reemplazo de cadera. “Estoy muy bien, la cadera es algo que se gasta y se gastó”, bromeó desde el hall del teatro antes de comenzar una nueva función de este clásico que le hubiera encantado volver a hacer en TV. “ Estuve cancelado varios años y nadie se la iba a jugar. El único que se la jugó fue [Adrián] Suar, a quien yo quiero mucho ”, explicó el humorista sobre por qué no pudo volver a la pantalla chica con este éxito.

Tras someterse a una intervención de reemplazo de cadera, Casero regresó al teatro MOVILPRESS

En un momento de la entrevista, Casero se refirió El Eternauta, la serie de Netflix de la que todo el mundo habla. “Vi un pedazo y vi los comentarios… Yo conozco la serie y a Darín no lo veo muy como eso, era otro tipo. Hay algo del cine argentino que tiene que estar muy bien hecho ahora. No sé, no me atrae, pero lo que vi no tenía nada que ver. No me llama la atención, yo me quedo con la historieta . Es lo mismo que me digas Patoruzú y me pongas un tipo rubio”, lanzó sin filtro sobre esta adaptación dirigida por Bruno Stagnaro.

Al hablar de Darín, el cronista de eltrece aprovechó para saber su opinión sobre el inesperado enfrentamiento que el actor mantiene con Julio Chávez que, si bien hace apenas unas semanas salió a la luz, data del pasado. “ En este caso voy a hablar bien de Darín siempre, porque a Julio Chávez no lo quiero ni un carajo … No sé qué dijo, pero por las dudas…”, expresó sin rodeos dejando muy en claro su postura.

Alfredo Casero apuntó contra Julio Chávez: "Arruinó mi último trabajo en televisión"

Tras repetir que “es mucho mejor Darín”, el actor explicó de donde viene su bronca con el protagonista de La Ballena. “No lo quiero porque estábamos haciendo una novela (Farsantes), que realmente era buena, y era soportar a un hombre que hizo que Arana se fuera. Y, sobre todo, arruinó mi último trabajo importante en la televisión ”, contó sobre esa novela en la que ambos compartían cartel con Facundo Arana, Benjamín Vicuña y Griselda Siciliani.

Sobre esta última frase, el actor explicó que debido a las peleas de Chavez con Facundo Arana la tira terminó antes de lo esperado. “Farsantes fue el último programa donde trabajé con él y lo tuvimos que terminar. Fue una cosa de camarillas, yo no lo pude creer”, recordó con cierta molestia. Y si bien en su momento intentó hablar con su compañero, aseguró que sus esfuerzos fueron en vano. “ Me traté de acercar muchas veces, pero el desprecio y la manera en que te trata ese tipo es como si realmente fuera más grande de lo que es. Yo no lo veo tan importante como actor , no es un Pompeyo (Audivert). El quiere ser como Urdapilleta, son de la misma época”, reflexionó fiel a su estilo.

Farsantes Archivo

Respecto a la posibilidad de hacer las pases con Chávez, Casero fue contundente: “En honor a la verdad, no me olvido nunca lo que hizo. Es muy importante para un artista como yo terminar bien un trabajo. Poder empezar y terminar una cosa. Realmente no me gustó, y ya habíamos tenido problemas antes. Tiene una forma peyorativa y baja de tratar a la gente, por eso no lo quiero ”, repitió.

Más allá de la opinión de Casero, lo cierto es que el rodaje de Farsantes estuvo lleno de escándalos. El primero en abandonar la tira fue Benjamín Vicuña, quien en la ficción hacía de pareja del personaje de Chávez. Luego, los rumores de una mala relación entre Chávez y Arana tomaron protagonismo. “Chávez lo corregía a Arana como actor. En ese momento, Griselda había intentado poner paños fríos entre los dos, pero fue imposible”, detallaron esta mañana desde el matutino de eltrece.