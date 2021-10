Alicia Silverstone contó que fue “echada” dos veces de una aplicación de citas y reveló los motivos

Debe haber muy pocas cosas más frustrantes que no poder acreditar la propia identidad. Eso le pasó a Alicia Silverstone. La actriz de Batman y Robin contó que la dieron de baja en una aplicación de citas porque no le creyeron que era quien decía ser.

La actriz hizo esa revelación este lunes, en The Drew Barrymore Show. Allí, mientras las dos dialogaban con una coach especializada en relaciones, Barrymore arremetió con su historia que, en rigor, incluyó el haber sido expulsada en dos oportunidades. “Hace unos años traté de acceder a una de las aplicaciones de citas y puse un perfil falso porque todavía no me sentía cómoda siendo yo”, comenzó relatando Silverstone. “Y luego me echaron: me prohibieron”, agregó.

La actriz no quiso especificar a qué aplicación de citas se refería pero reveló que, lejos de darse por vencida, lo volvió a intentar. ”Me armé de valor, porque escuché que vos tenías un perfil allí y que Sharon Stone también”, le dijo Silverstone a su colega. “Así que decidí esta vez ser yo mismo. Me costó mucho coraje hacerlo, pero tomé valor y lo hice”, rememoró.

“Ya tenía una cita pactada con alguien planeada, y el día que fui a averiguar dónde nos íbamos a juntar... ¡Me habían bloqueado el perfil!”, indicó.

De esta manera, la protagonista de Ni idea se convirtió en la segunda celebridad de Hollywood en contar su frustrada experiencia con una aplicación de citas. En 2019, Sharon Stone fue expulsada temporalmente de una aplicación de citas luego de que su perfil fuera bloqueado debido a las denuncias de varios usuarios reportando que la identidad era falsa.

Entre incrédula, divertida y molesta la misma actriz se encargó de dar a conocer la historia en su cuenta de Twitter. “Intenté entrar en la red de citas Bumble y cerraron mi perfil ¡Algunos usuarios informaron que no podría ser yo! Oye, ¿me estás excluyendo? No me excluyas de la colmena”, tuiteó Stone en ese momento, haciendo referencia al tema de diseño de abeja de la aplicación.

Luego posteó una foto del aviso en el que explicaban la razón de la baja: “Su cuenta ha sido bloqueada porque hemos recibido varios informes sobre que su perfil es falso”. La respuesta de la empresa no demoró y su directora editorial, Clare O’Connor, le escribió por Twitter a Stone: “Desbloqueamos su cuenta y disculpas por el error”. Bumble es una aplicación de citas en la que solo las mujeres pueden iniciar la charla. Fue fundada por Whitney Wolfe, cofundadora de Tinder, con el objetivo de crear un espacio donde las mujeres se sientan seguras.

Silverstone estuvo casada con el actor Christopher Jarecki durante 13 años, de 2005 a 2018, y es madre de Bear, de 10 años. Nuevamente soltera, creyó que inscribirse en la aplicación sería una buena alternativa para conocer gente. Ahora, un tiempo después, el tema ya está solucionado y Silverstone aseguró que ya tiene toda una estrategia diseñada para encarar el proceso de conocer virtualmente a sus candidatos sin perder el tiempo.

“Soy una persona ocupada; trabajo mucho”, comenzó justificándose. Y explicó: “Simplemente no tengo tiempo para perder el tiempo, así que soy totalmente sincera y clara. Les hago preguntas realmente buenas, para poder averiguar si estamos en el mismo camino, si tenemos la misma mirada sobre la vida y si queremos las mismas cosas. Si no lo hacemos, podríamos sentirnos realmente atraídos el uno por el otro, pero perderemos mucho tiempo y nos vamos a terminar lastimando mucho a largo plazo”.