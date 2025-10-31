Yuyito González, Lucas Bertero y una escandalosa pelea en vivo: “Si querés hablar, hablá”

Este viernes, se vivió un momento de extrema tensión en Empezar el día, el programa que conduce Yuyito González por Ciudad Magazine, cuando la exnovia del presidente Javier Milei y uno de sus panelistas, Lucas Bertero, se enfrascaron en una discusión que fue subiendo de tono.

Todo comenzó mientras Rosina Beltrán hablaba sobre el nuevo emprendimiento gastronómico de Rusherking. “El diferencial es que a estas pastas se hacen en 10 minutos y las terminan a todas en una horma de queso parmesano”, señaló la exparticipante de Gran Hermano devenida en panelista. “O sea que te tiene que gustar el queso parmesano, si no, no vayas”, indico la exvedette. Fue en ese punto en el que Bertero se sumó a la conversación y agregó: “Supongo que las podés pedir al natural... El diferencial de esto es el precio, Yuyito”.

El tenso cruce entre Yuyito González y Lucas Bertero

El comentario del panelista no tuvo respuesta por parte de la conductora, y luego de unos segundos de silencio, la uruguaya indicó: “Hay varios diferenciales”. La imagen partida mostraba a la izquierda a una González algo confundida y a la derecha a la exparticipante de GH, que, incómoda, disparó: “Habla vos”, mirando hacia donde se encontraba sentado Bertero.

“¡Chicos!”, expresó González, ante la confusión generalizada. Y tratando de encontrar de nuevo el hilo de la conversación, preguntó: “¿Cuál es el precio? ¿Es caro?”. Y allí comenzó el incómodo intercambio. “No. Pero si ella no quiere que me meta en su tema, entonces no pregunto y listo”, indicó Bertero. Y mirando a la conductora, agregó: “Te estoy queriendo aportar un dato, no me mirás, y no me dejás participar. Entonces, me doy cuenta de que no puedo hablar”.

Después de segundos de silencio, en los que González no le apartó la mirada a su panelista, Bertero continuó: “Yo me doy cuenta de las cosas, Yuyito”.

Yuyito vivió un incómodo momento en su programa este viernes Claudio Cosano

“Increíble. Esto sale en todos lados”, indicó la ex de Guillermo Coppola. Y Bertero redobló la apuesta: “Increíble es la falta de respeto. Te estoy hablando, te quiero aportar algo...”.

“Bueno, bueno, bueno... Seguimos... Rosi, por favor seguí”, pidió González, tratando de poner paños fríos. Beltrán, entonces siguió hablando, pero a esa altura en el estudio el aire se había vuelto irrespirable.

El programa continuó, pero la conductora y el periodista volvieron a enfrentarse minutos después. “¿Lucas, querés hablar o no? ¿Se te pasó ya?”, le preguntó González con ironía. Y Bertero siguió en la misma línea: “Si, es mi momento; así que si, ahora, sí”.

Sin embargo, no pudo continuar. “Tratemos de no ser desubicados, por lo menos frente a la gente que nos ve todos los días. Esa gente que destaca la buena onda, el cariño que hay, no se merece que vos vengas y tires un bombazo desubicado. Decís cosas que te las imaginás vos en tu cabeza, verdaderamente. Y, además, si estaba hablando Rosi... ¡Mirá lo que hay que estar hablando en cámara! Esto es increíble! Una falta de profesionalismo tremendo”, estalló González.

“Yo, desubicado no soy. Me estás diciendo desubicado. Primero, querés recomponer con buena onda y terminás diciéndome maleducado. Se puede dialogar y debatir. No te voy a permitir que hables de falta de profesionalismo”, se defendió Bertero.

Lucas Bertero se enfrascó en una discusión con Yuyito González Instagram

Pero a esa altura, la discusión había escalado a tal punto que parecía imposible recuperar el buen clima. “Bueno, si no me lo permitís, no me lo permitís. No me interesa nada”, amagó con cerrar el tema Yuyito, pero su panelista intentó seguir con su punto. Entonces, levantando la voz y apoyando su copa de vidrio sobre la tarima, cerca de Bertero, González señaló: “Yo soy la conductora y si estoy hablando con Rosi...”.

“¿Por qué tenés que remarcar que sos la conductora? Ya lo sabemos”, le retrucó el periodista. “Vos estuviste desubicadísimo y maleducadísimo (sic). Yo estoy hablando con Rosi. Podés dialogar, pero, ¿qué te tengo que mirar así?”, le respondió la Yuyito, apuntando su cuerpo y su mirada hacia el de manera exagerada. “Yo le pido perdón a la gente, porque no es mi estilo, no es mi onda, porque no funcionó así”, aseguró luego González, avanzando hacia la cámara.

“No se nota, porque fuiste vos quien sacó de nuevo el tema”, observó Bertero, pero Yuyito siguió su monólogo sin escucharlo: “No me manejo así en la vida. En 42 años de trabajo jamás he tenido un episodio de esta naturaleza. Sinceramente se los digo. Así que, disculpas a la gente, sobre todo. Quiero volver a mi onda... Si querés hablar, habla”.

Bertero, finalmente, brindó información sobre los nuevos programas que desembarcarán en breve en la pantalla de eltrece y luego todos pasaron a la cocina para degustar las pastas que había preparado el chef del programa. A un costado, el panelista se mantuvo callado y “pasó” cuando le acercaron una porción.