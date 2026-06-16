Amanda Seyfried tuvo que contratar un guardaespaldas por las amenazas recibidas tras llamar “odioso” a Charlie Kirk

Amanda Seyfried (Pensilvania, 40 años) es una de las actrices que ha utilizado sus redes sociales para pronunciarse en contra de la violencia en múltiples ocasiones. Y por uno de esos comentarios tuvo que contratar a un guardaespaldas tras las amenazas recibidas, según ha contado ahora la intérprete en una entrevista para la edición británica de GQ.

La historia se remonta a sus dichos después del asesinato de Charlie Kirk, en septiembre de 2025, a quien calificó como ”odioso” en respuesta a una publicación de Instagram que recopilaba algunas de las declaraciones más polémicas del comentarista ultraconservador, quien falleció tras recibir un disparo en un acto público en la Universidad de Utah Valley. Aunque luego matizó sus palabras, el revuelo causado le llevó a contratar seguridad personal.

Seyfried calificó de "odioso" a Kirk en un video que recopilaba las más polémicas opiniones del activista ultraconservador Archivo

“Tengo todo el derecho de usar mi voz para expresar mis sentimientos y de hacerlo de una manera que no sea necesariamente hiriente. Pero existe un miedo, un odio y un impulso desmesurados de atacar y destruir. Y yo experimenté solo una pequeña parte de eso”, asegura en la entrevista sobre los seguidores de Kirk que la acusaron de insinuar con su comentario que su asesinato estaba justificado. “Quiero que mis hijos se sientan seguros de expresar sus opiniones siempre y cuando no sean dañinas”, continua Seyfried, que tiene dos hijos con su esposo, el actor Thomas Sadoski: Nina, de 9 años, y Thomas, de 5 años. “Así que me pregunto: ‘¿Qué hago? ¿Qué digo?’. Y de repente me encuentro con un guardaespaldas en el aeropuerto y pienso: ‘Esto es una locura’”, relata.

Tras viralizarse su comentario sobre Kirk y recibir mensajes de sus amigos preocupados por su seguridad, además de pasar días sin dormir pensando en que ella y su familia corrían peligro, la actriz decidió matizar su comentario. Desde su perfil de Instagram, en el que acumula 6,7 millones de seguidores, aclaró: “No quiero echar más leña al fuego. Solo quiero aclarar algo que se ha sacado de contexto de forma tan irresponsable (aunque comprensible). Un debate animado, ¿no es eso lo que deberíamos tener?”.

No me voy a disculpar por eso. O sea, por el amor de Dios, solo comenté una cosa. Dije algo basado en la realidad, en imágenes reales y en citas reales”, mencionó sobre el comentario que dejó en la publicación que recopilaba distintas declaraciones de Kirk TIZIANA FABI - AFP

“Estamos olvidando los matices de la humanidad. Puedo enojarme por la misoginia y la retórica racista, y TAMBIÉN estar totalmente de acuerdo en que el asesinato de Charlie Kirk fue absolutamente perturbador y deplorable en todos los sentidos imaginables. Nadie debería tener que sufrir este nivel de violencia. Este país está de luto por demasiadas muertes y tiroteos violentos y sin sentido. ¿Podemos al menos estar de acuerdo en eso?”, reflexionaba la actriz en el comunicado.

Seyfried dejó claro entonces que no estuvo de acuerdo ni con las políticas que defendía Kirk ni con su asesinato, pero las amenazas siguieron llegando y aumentaron cuando en diciembre dijo en una entrevista con Who What Wear UK: “No me voy a disculpar por eso. O sea, por el amor de Dios, solo comenté una cosa. Dije algo basado en la realidad, en imágenes reales y en citas reales”, mencionó sobre el comentario que dejó en la publicación que incluía declaraciones de Kirk como: “Ninguna persona de Gaza debería tener permitida la entrada a Estados Unidos. Punto”. Y añadía: “Gracias a Dios por Instagram. Pude aclarar algunas cosas y recuperar mi voz, porque sentía que me la habían robado y la habían tergiversado, que es lo que hace la gente, claro”.

La actriz también compartió una imagen que decía: “No puedes invitar a la violencia a cenar y luego sorprenderte cuando empieza a comer”, haciendo alusión al comentarista cercano a Donald Trump que defendía las armas de fuego y había llegado a argumentar que la muerte por bala de estadounidenses desafortunadamente era un precio que “vale la pena” pagar para mantener el derecho a portar armas. “Siempre es difícil ver a gente astuta y dañina tener éxito, como nuestro guapísimo presidente, el mejor ejemplo posible”, añadió la intérprete en la entrevista con Who What Wear UK.