Ámbar de Benedictis compartió los libros que su madre, Juana Viale, le recomendó leer

Si hay una joven en Argentina que lleva el mote de la heredera de espectáculo es Ámbar de Benedictis. La modelo de 22 años es hija de Juana Viale, nieta de Marcela Tinayre y bisnieta de Mirtha Legrand, por lo que ya integra un linaje privilegiado dentro del mundo artístico local. Si bien es discreta y mantiene un perfil bajo, en sus redes sociales muestra detalles de su rutina diaria que revelan la vida de ensueño que lleva.

La joven muestra detalles de su vida en su Instagram

En su último posteo en Instagram, Ámbar publicó fotos de sus perros, una selfie, un cielo nublado y un jardín en flor. Entre esas postales de su día a día, la joven también dejó entrever parte de su personalidad. En el carrusel, compartió una imagen que muestra los libros que está leyendo, una selección —al menos en parte— elegida por su madre.

Su biblioteca está integrada por obras como: Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola Estés; Violeta, de Isabel Allende; Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento; Lolita, de Vladimir Nabokov; Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez; y El segundo sexo, de Simone de Beauvoir.

Los libros que lee Ámbar (Foto: @ambardebenedictis)

Ámbar heredó de Juana —así como de su abuela Marcela y su bisabuela Mirtha— una belleza que no pasa desapercibida. En una foto que publicó en su cuenta de Instagram, sorprendió a todos por su enorme parecido con la conductora de Almorzando con Juana. En la imagen, aparece vestida de negro, con una boina y un abrigo de cuero, luciendo su melena larga. La postal despertó una catarata de comentarios: “Sos igual a tu mamá”, “¿sos vos o Juana?”, “¡idénticas!”.

Sorprende el parecido físico que tiene con su madre (Foto: @ambardebenedictis)

Luego de finalizar el secundario en el Liceo Francés, Ámbar se mudó a París para estudiar Artes Visuales en La Sorbona. Sin embargo, tras un semestre en 2021, decidió regresar a Buenos Aires, donde comenzó la carrera de Comunicación Social en la Universidad de San Andrés. Actualmente, trabaja en StoryLab, la productora de su tío, Nacho Viale.

En 2023 debutó como modelo para una marca de lencería, mostrando una nueva faceta más fashionista. Ese mismo año, en los premios Martín Fierro, llamó la atención con un osado vestido que provocó la reacción de su bisabuela. “¡Ámbar, qué escotada estás!”, exclamó Mirtha. La joven contestó con humor: “Sí, abuela, estoy escotada”, mientras Juana la defendía: “Así son las nuevas generaciones”.

Incursionó como modelo y es conocida por su estilo discreto y su presencia en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida diaria y sus intereses, que incluyen la literatura, el arte, la naturaleza y el vegetarianismo. Su vida privada y actividades suelen atraer la atención pública debido a su reconocido linaje y su parecido con su madre, Juana Viale, pero ella por ahora le huye a los flashes y a la masividad.

Está en pareja con Ignacio “Nacho” Pampín, a quien conoció en el colegio. Él, de 25 años, estudia Medicina en el CEMIC. Se mostraron juntos por primera vez a comienzos de 2023, durante unas vacaciones en Uruguay. Su relación se hizo pública al asistir juntos a una función de Sex, la obra dirigida por José María Muscari.