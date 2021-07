Amber Heard fue madre a través de un vientre subrogado

Amber Heard decidió contar al mundo su secreto : el pasado 8 de abril se convirtió en madre de Oonagh Paige. La pequeña nació a través de un vientre subrogado y la actriz de Aquaman compartió horas atrás la primera foto en su cuenta de Instagram. Además, la exesposa de Johnny Depp puso en palabras todo su camino recorrido hasta convertirse en madre bajo “sus propios términos”. Su búsqueda, según revela el sitio Page Six, comenzó en 2017, luego de intentarlo por vía natural y confirmar que nunca podría llevar adelante un embarazo.

Heard viene de atravesar años turbulentos, una batalla mediática y legal con el actor de Piratas del Caribe la ha mantenido en el centro de atención, pero ahora parece haber llegado un poco de calma a su vida. En la imagen con la que dio la noticia al mundo, se la puede ver sosteniendo a la niña en su pecho mientras ambas duermen. “Estoy tan emocionada de compartir esta noticia con ustedes. Cuatro años atrás decidí que quería tener un hijo. Quería hacerlo bajo mis propios términos. Ahora entiendo lo radical que es para nosotras las mujeres pensar en una de las partes más importantes de nuestro destino de esta forma”, expresó.

Y sumó, en referencia a no necesitar formar una familia para ser madre: “Espero que estemos llegando al punto en donde se normalice el no desear un anillo para tener una cuna”.

Por último, la actriz reveló el motivo por el cual tardó en contar la feliz noticia: “Una parte de mí quería defender que mi vida privada no es asunto de nadie. Pero también sé que la naturaleza de mi trabajo hace que tenga que convivir con esto. Mi hija nació el 8 de abril de 2021. Su nombre es Oonagh Paige Heard. Ella es el inicio del resto de mi vida”.

En la red social del pajarito, la actriz ya había dejado ver parte de su emoción el día del nacimiento de la niña. El 8 de abril agradecía todos los buenos deseos junto a un video donde podía vérsela en la playa.

Mientras que el nombre que eligió Amber para su niña es de origen irlandés y significa “cordero”, su segundo nombre parece ser un tributo a su madre, quien murió el año pasado y se llamaba Paige.

Fuentes cercanas a Amber revelaron al citado medio que al no poder ella llevar un embarazo adelante, recurrió a un vientre de alquiler y que está sumamente agradecida con la mujer que tuvo a Oonagh en su vientre. “Hay tantas mujeres que sienten que no pueden hablar sobre su fertilidad y están preocupadas y avergonzadas. Amber quiere que se sientan apoyadas y que sepan que hay múltiples maneras de tener un bebé si existen problemas de fertilidad”, dijo un allegado a la actriz a Page Six.

Y agregó: “Oonagh es absolutamente hermosa y Amber está enamorada. Ella siempre supo que quería ser mamá, y su deseo más grande se hizo realidad”.

La batalla legal contra Depp

Amber Heard junto a su novia, Bianca Butti, su hermana Whitney, y su abogada Jennifer Robinson, en julio de 2020 GROSBY GROUP

Luego de divorciarse de Depp, a quien acusó de violencia de género y con el cual luego tuvo un raid legal, ya que él la llevó ante la Justicia también, la actriz ha estado en pareja con la directora Bianca Butti. La última vez que se las vio juntas fue en febrero pasado pero no se sabe si siguen en pareja

Heard también es conocida por sus papeles en La liga de la justicia y Diario de un seductor, donde conoció a Depp. Los actores se casaron en 2015, pero Heard solicitó el divorcio 15 meses después. El año pasado, Depp perdió una batalla por difamación contra un tabloide británico que lo calificó como un “golpeador de esposas”, después de que un juez de la Corte Suprema de Londres dictaminara que la estrella de Piratas del Caribe había agredido repetidamente a Heard durante su relación y la había hecho temer por su vida. Luego, el Tribunal de Apelación de Londres le negó el permiso para impugnar el veredicto en marzo.

Por otra parte, en los Estados Unidos, Depp continúa abriendo otros focos de batalla: presentó una demanda por difamación por 50 millones de dólares contra Heard en un tribunal de Virginia por un artículo de opinión que escribió en The Washington Post.

LA NACION