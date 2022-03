Tragedia en el set: Alec Baldwin lanzó una fuerte ofensiva legal para liberarse de cualquier acusación

Alec Baldwin lanzó una contundente ofensiva legal para liberarse de cualquier responsabilidad por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins mientras se filmaba la película Rust.

El actor volvió a señalar a través de un escrito que no debería ser señalado como culpable de la tragedia en el set y sacó a relucir una cláusula del contrato que lo une al film como protagonista y productor que lo protege de cualquier acusación relacionada con el tema, tanto actual como futura, en supuestos casos de “negligencia y/o mala conducta intencional”, incluyendo el pago de costas, indemnizaciones y honorarios judiciales.

Halyna Hutchins, la directora de fotografía que murió por el disparo del arma que manipulaba Baldwin en pleno rodaje Fred Hayes - Getty Images North America

Con ese argumento, presentó además través de su abogado Luke Nikas una demanda contra los otros productores de la película, a quienes identifica con un nombre propio (Ryan Smith) y el de una empresa (Rust Productions). Baldwin también responsabiliza directamente por la tragedia a la armera de la película, Hannah Gutiérrez-Reed, y al asistente de dirección, Dave Halls, quienes le aseguraron al entregarle el arma que provocó la tragedia que no estaba cargada con balas de verdad.

En el escrito presentado por su abogado, Baldwin dice que no era responsabilidad suya comprobar la veracidad de esos dichos.

Una larga casusa judicial

Los seis productores de Rust, incluido Baldwin, fueron acusados hace un mes por el homicidio culposo de Hutchins en los tribunales de Nuevo México, jurisdicción en la que ocurrieron los hechos. Esa demanda fue presentada por la familia de la directora de fotografía, trágicamente fallecida el 21 de octubre de 2021 cuando recibió a muy corta distancia el disparo accidental del arma que manejaba Baldwin durante el ensayo de una escena.

La reacción de Alec Baldwin tras la tragedia

En la presentación, que resume y detalla como nunca hasta ahora todo lo que ocurrió alrededor de la muerte de Halyna Hutchins y de la filmación de Rust en Nuevo México, Baldwin cuenta que nunca participó en la contratación de la cuestionada armera. También afirma que acordó un pago de 250.000 dólares por su doble trabajo como productor y actor protagónico, y que devolvió a la producción de Rust 100.000 de esos dólares como “inversión” para que la película pudiera hacerse.

La demanda indica que Gutiérrez Reed, responsable de la seguridad de las armas de fuego en el set, había colocado el revólver en un carro de utilería. De allí lo tomó Halls y se lo entregó a Baldwin. “Reed afirmó haber revisado personalmente todos los proyectiles para asegurarse de que estuvieran seguros y luego los cargó en el revólver. Reed no le ordenó a Baldwin que revisara el arma. De hecho, le dijo a Baldwin que era su trabajo revisar el arma y no el de él”, agrega el abogado del actor.

Baldwin en una de sus últimas apariciones públicas

“Este es un caso raro en el que el sistema colapsó y alguien debería ser considerado legalmente culpable por las trágicas consecuencias del hecho. Esa persona no es Alec Baldwin ”, señala la presentación firmada por Nikas. Al apuntar ahora contra los otros productores, el actor quiere deslindar toda responsabilidad en el episodio. Allí señala que, según el contrato que lo acredita como productor ejecutivo de Rust, no tiene ninguna responsabilidad con el “día a día de la producción” de la película, la búsqueda de inversores o la planificación de los gastos, tareas que le correspondieron a Smith.

Baldwin, a través de su letrado, también reveló por primera vez que tenía la intención de llegar a un acuerdo con Matt Hutchins, viudo de Halyna, con el propósito de crear un fondo de compensación económica para la familia . Con ese motivo había impulsado la idea de reanudar el rodaje de la película, propuesta que nunca encontró eco en Smith. También dijo Baldwin que en un primer momento el viudo le había dicho que encontraba “interesante” esa propuesta, pero las conversaciones y los acercamientos entre ambos se frenaron una vez que Matt Hutchins lo demandó por homicidio culposo.

“En este punto –señala la presentación del abogado del actor- dos cosas están claras: alguien fue el culpable de llevar al set el arma con balas reales que nos llevó a esta horrible tragedia y ese alguien no es Baldwin. Baldwin es actor. Él no anunció que el arma era segura cuando en realidad contenía una bala de verdad; él no cargó el arma; él no revisó las balas, no las hizo ni las compró ; él no estaba a cargo de la seguridad de las armas de fuego en el set; él no revisó las armas y no contrató a las personas que suministraron las balas; y no jugó ningún papel en el manejo de los elementos de utilería en el set. Cada uno de esos trabajos fueron realizados por otras personas”.

Matt Hutchins habló por TV y demandó a Baldwin por homicidio culposo NBC Today

En la presentación, Baldwin también objeta algunas conductas del viudo de la directora de fotografía. Dice que antes de que Matt Hutchins rompiera el silencio y cuestionara al actor durante una entrevista televisiva, las conversaciones entre ambos habían sido “educadas, colaborativas y, en ocasiones, hasta cálidas”. Pero ahora el actor afirma que “los planes que teníamos de terminar la película y canalizar sus ganancias hacia un fondo benéfico para Hutchins y su hijo lamentablemente se han derrumbado como resultado de la demanda por homicidio culposo y estas declaraciones públicas”.

La respuesta de la familia Hutchins no tardó en llegar. “Alec Baldwin una vez más está tratando de evitar la responsabilidad de sus acciones imprudentes, antes y después del 21 de octubre, que resultaron en la muerte de Halyna Hutchins” , dijo Brian Panish, abogado de la familia de la fallecida directora de fotografía. “Es vergonzoso que Baldwin afirme que la decisión de Hutchins, al presentar una demanda por homicidio culposo, haya descarrilado la continuidad de Rust. La única acción que puso fin a la producción de la película fue el asesinato de Halyna Hutchins a manos de Baldwin”, agregó el letrado.

Baldwin pide que su litigio con los otros productores se someta a lo que en Estados Unidos se conoce como arbitraje privado (arbitration). Se trata de un mecanismo que permite a las partes enfrentadas por temas contractuales a resolver voluntariamente esas diferencias a través de un servicio de justicia alternativo con el fin de lograr una resolución aceptada por todos. Además de ser más rápido que en el Poder Judicial, el arbitraje privado tiene en casos tan resonantes como este la ventaja de manejarse con mucha más reserva y discreción.