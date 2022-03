La picante crítica de Zoë Kravitz a Will Smith por el escándalo en los Oscar

Pasaron solo tres días del escándalo que se vivió en la ceremonia de los premios Oscar y varias figuras de Hollywood ya se han pronunciado sobre la imagen y secuencia que dio vuelta al mundo, la del cachetazo de Will Smith a Chris Rock.

Una de las actrices que acaba de manifestarse respecto a lo acontecido en el teatro Dolby de Los Ángeles fue Zoë Kravitz, quien se encontraba en primera fila en el lugar y no se puso de pie cuando Smith recibió el Oscar, todo un indicio de su postura ante el hecho.

Chris Rock estaba presentando un premio y Will Smith se paró y le pegó

En su cuenta de Instagram, la actriz de Batman que presentó la categoría de mejor canción junto a Jake Gyllenhall, realizó dos posteos. En uno de ellos, se la ve posando en la red carpet con el vestido rosa elegido para la noche. “Aquí una foto de mi vestido en los premios donde ahora aparentemente se agrede a gente en el escenario” , escribió la actriz en la captura de la imagen. Sin embargo, no se limitó solo a dejar ese irónico comentario.

Al poco tiempo hizo una segunda publicación en la que mostró el look que lució en la fiesta post Oscar de Vanity Fair, y también fue muy picante en su crítica a Smith, a quien ni siquiera necesitó nombrar. “Y aquí una foto de mi vestido en la fiesta posterior al espectáculo donde aparentemente se gritan profanidades y se agrede a gente en el escenario”, añadió, en alusión a los insultos que le lanzó Smith a Rock tras haberlo agredido físicamente.

Tras sendas publicaciones, Kravitz comenzó a recibir agravios de fanáticos de Smith, por lo cual se vio obligada a cerrar sus posteos a comentarios.

Jim Carrey y Adam Sandler también defendieron a Chris Rock

Aunque Will Smith pidió disculpas pidió disculpas por el cachetazo que le pegó a Rock en plena ceremonia luego de que la Academia anunciara que iba a realizar una “investigación formal” para tomar medidas en el asunto, su acto fue repudiado por colegas, entre ellos, Ricky Gervais, Jim Carrey y Adam Sandler.

Jim Carrey criticó duramente a Will Smith Archivo

Carrey contó que se sintió “asqueado” por la ovación de pie que recibió el actor de Rey Richard luego de haber ganado la estatuilla a mejor actor. “ Sentí que esto es una indicación muy clara de que en Hollywood ya no somos un club genial. Hollywood no tiene carácter cuando está en grupo”, manifestó el actor de The Truman Show en diálogo con el programa CBS This Morning.

El cachetazo de Will Smith en los Oscar

“Si querés gritar desde la audiencia y mostrar tu desaprobación, o decir algo en Twitter, eso está bien. Pero no tenés el derecho de subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijo unas palabras”, explicó. “No tengo nada contra él (Smith). Ha hecho muchas cosas grandiosas, pero ese no fue un buen momento. Opacó los momentos brillantes de todos esa noche. Fue un momento egoísta”, opinó.

Adam Sandler decidió apoyar manera algo velada su amigo, Chris Rock

Por su parte, un gran amigo de Rock como lo es Adam Sandler, también le brindó su apoyo aunque de un modo más velado. En su cuenta de Twitter, donde tiene tres millones de seguidores, Sandler respaldó a su colega, con quien trabajó en los films Golpe Bajo: el juego final, La peor semana, entre otros.

“No puedo esperar esto. ¡Te amo, amigo!”, pronunció en su posteo, en el que compartió una imagen del tour de comedia de Rock, Ego Death, cuyas funciones se agotaron tras la ceremnonia, quizá un indicativo de que la audiencia quiere escuchar la opinión del comediante sobre lo que pasó en la entrega de los premios de la Academia. Recordemos que, hasta el momento, Rock no hizo declaraciones ni posteos en sus redes sociales.

Tras el incidente con Chris Rock, Will Smith celebró su premio en la fiesta de Vanity Fair The Grosby Group

Después del altercado en la entrega, Rock regresará a los escenarios para su gira. Tendrá seis shows en Boston y luego recorrerá al menos 30 ciudades de Estados Unidos con su comedia. El comediante visitará ciudades como Las Vegas, Nueva York, Chicago y cerrará el tour nada menos que en el Dolby Theatre , el lugar de Los Ángeles en el que fue golpeado por Will Smith tras haber realizado un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett-Smith, quien lucha contra la alopecia.