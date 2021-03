¿Ana de Armas y Ben Affleck se darán otra oportunidad?

Una de las parejas más mediáticas de la cuarentena parece estar cerca de reconciliarse o al menos eso podría llegar a indicar una de las últimas historias que compartió la actriz en su cuenta de Instagram. Ana de Armas compartió una imagen donde se la ve luciendo un collar muy especial, el mismo tiene un dije de un corazón partido a la mitad. Meses atrás, antes de que se supiera que Ben Affleck y la cubana habían decidido dar por terminada su relación, había trascendido que habían sellado su amor al compartir un colgante de un corazón del que cada uno tenía una parte. La imagen de Ana con su mitad rápidamente despertó especulaciones y muchos tomaron esa publicación como una pista que indicaría que le expareja se estaría dando una nueva oportunidad.

De Armas y Affleck fueron protagonistas de todos los titulares desde que formalizaron su romance. Todo había empezado para ellos durante el rodaje de Deep Water, en el otoño de 2019. Tan intenso y mediático había sido todo que la sorpresa se apoderó de la opinión pública cuando se supo que a menos de un año de relación, su romance llegaba a su fin. Ellos eran casi familia, ella había pasado la mayor parte de la cuarentena en Los Ángeles, en la casa del actor y, de repente, la separación. Una gigantografía en la calle, allegados al actor y silencio fue la forma en que dejaron claro que lo de ellos no iba más.

Ahora, el colgante del corazón compartido vuelve a ser motivo de intriga. ¿Habrá habido reconciliación? Ana no solo compartió la imagen en la historia sino que la ilustró con un dibujo de un corazón. Automáticamente, los fans empezaron a preguntarse si había forma de que la nueva chica Bond estuviera otra vez con el protagonista de La liga de la justicia. Por lo que la cubana no tuvo más remedio que salir a aclarar las cosas. Lo hizo también en las redes sociales y con una publicación que no dejaba dudas: donde escribió la palabra “no” en diferentes formatos. Fue así como las esperanzas de los seguidores de esta pareja quedaron truncas.

El mensaje contradictorio de Ana de Armas

Recordemos que mientras estuvieron juntos, el colgante que tenía Ana fue completado con el de Ben, quien fue visto en las calles de L.A luciendo la otra mitad. Desde entonces se convirtió en la insignia del amor que los unía.

Planes que no coincidían

Al momento de conocerse la noticia de la separación, se supo que la misma tendría que ver con los diferentes planes de cada uno. Mientras que Ana, de 32 años, se imaginaba teniendo una vida llena de viajes, Ben, de 48, tenía la idea de pasar la mayor parte del tiempo en Los Ángeles cerca de sus tres hijos, quienes viven en esa ciudad junto a su madre, la también actriz Jennifer Garner. Los rumores terminaron por confirmarse al poco tiempo. “Su relación era complicada. Ana no quiere vivir en Los Ángeles y Ben obviamente tiene que hacerlo ya que sus hijos viven en esta ciudad”, contó una fuente cercana a la pareja a la revista People. ”Están en diferentes momentos de sus vidas y hay un profundo amor y respeto. Ambos están contentos con el momento en el que se encuentran. Ben sigue queriendo trabajar en sí mismo y ejercer como padre”, sumó la citada fuente. Si bien se dijo que la decisión había sido de mutuo acuerdo, se especuló en que ella habría sido quien habría puesto el punto final.

Ninguno de los dos ha hecho declaraciones y ambos se encuentran enfocados en sus carreras. Ella continúa con su trabajo y tiene nuevos proyectos: entre ellos, un film de Netflix, al que protagonizará junto a Chris Evans, Ryan Gosling y Regé-Jean Page. En tanto, Affleck dirigirá una película de Disney, basada en la novela juvenil Keeper of the Lost Cities y está en pleno rodaje de The Tender Bar. También tiene otros films que están por estrenarse, entre ellos Deep Water, la esperada película en la que conoció y se enamoró de Ana de Armas.

LA NACION