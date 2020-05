Andrea Estévez: "Definitivamente, no estoy pasando el mejor momento de mi vida; estoy muy lejos de eso" Crédito: Instagram

En tiempos de pandemia la vida no es sencilla para nadie, aunque algunas personas la llevan un poco mejor que otras. El caso de Andrea Estévez es especial, porque a fines de febrero murió su papá, Alfredo, y algunas semanas después se enteró de que Juan Manuel García, su expareja y padre de su hija Hannah, se casó con otra mujer apenas ella se fue de Miami , en agosto del 2018. Esta suma de sucesos sumados a la cuarentena provocaron ataques de pánico en la actriz y conductora, que aprendió a sobrellevarlos con ejercicios de mindfitness que le enseñó su médico.

En una charla íntima con LA NACIÓN , Estévez abrió su corazón y contó cómo se siente. "No está siendo nada fácil. Hay muchos altibajos en el día a día pero también es porque este aislamiento obligatorio estuvo muy pegado a la muerte de mi papá. Entonces, estar en casa donde él falta todo el tiempo no es nada fácil. En momentos como éste es cuando uno más necesita distraerse, estar con amigos, salir y trabajar, que para mí siempre es sanador. No tenemos eso ahora, en cuarentena, y el extrañar a mi papá se potencia más todavía", reflexionó.

-¿Te armaste rutinas?

-Intento tener rutinas, y todos los días armo mi agenda con cosas que tengo que grabar, personas con las que tengo que cumplir. Dentro de todo, estoy activa y no me quedo todo el día en pijama, para nada. Quizá el domingo sí me quedo en pijama, no me maquillo, no me peino, no grabo nada y no me relaciono con nadie que tenga que ver con trabajo. El domingo es muy domingo. Lo que me permitió esta cuarentena, y le voy a sacar el lado positivo, es que no me pierdo un solo segundo del crecimiento de Hannah. Con lo hiperactiva que estoy siempre, me hubiera perdido muchos momentos. En cambio ahora la estoy disfrutando y viendo crecer de una manera única. Nos hicimos mucho más pegotas que antes y casi somos una; es impresionante. Es lo más lindo de la cuarentena.

-¿Estás viviendo con tu mamá, Adriana?

-Mamá está viviendo con nosotras, sí. Estamos las tres juntas. Soy la única que sale a hacer los mandados y a la farmacia así que tengo que tener todas las precauciones del mundo porque en casa tengo dos personas de riesgo, mi hija y mi mamá. Y no puedo fallar en eso. Estoy atenta a todos los detalles, hasta el punto que a veces me vuelvo un poco obsesiva. Pero prefiero que sea de más y no de menos.

-Con menos trabajo, ¿cómo está la economía familiar?

-Por ahora todo está stand by. Yo estaba grabando Distendidos TV para el canal Somos Norte, y Celebrity Cars para El Garaje TV desde hace años. Tenía también dos seminarios de modelaje, uno en Córdoba y otro en Mar del Plata, y tuve que darlos de baja. También tenía que grabar comerciales y eso quedó inactivo hasta nuevo aviso. La economía de mi casa se cayó. Los sueldos que tenía como seguridad económica ya no están. Y mi papá era una gran ayuda económica también, más allá de ser mi mejor amigo y un gran sostén. Hoy la estoy piloteando día a día. Hay meses que llego y otros que no. Y esos que no llego se pagarán más adelante; no queda otra opción.

-Estás en pleno duelo y contaste que tenes ataques de pánico, ¿estás haciendo terapia para poder superarlos?

-El primer ataque de pánico que tuve fue antes del aislamiento, a la semana de la muerte de mi papá. Pude ir al médico, que me dijo que era preferible que no tomara medicación, y que tratara de hacer ejercicios de respiración. Hago mindfitness para controlar los ataques de pánico y me hace bien: son ejercicios para poder superar esos momentos.

-¿Qué sentías?

-Tuve varios episodios más, son como un ataque de ansiedad y un terrible miedo a la muerte, a que me pase algo. Jamás había sentido algo así y no entendía lo qué era. Pero es el miedo a la muerte. Sentía que tenía Coronavirus, me faltaba el aire y me tomaba la fiebre tres veces por día. Tuve miedo a la muerte y por mis seres queridos. Me imagino que esos ataques de pánico se accionaron por la muerte de mi papá y después se sumó al aislamiento.

-¿Y cómo estás ahora?

-Por ahora vengo superándolo, trato de ganarle a la cabeza, intento pensar que no me va a pasar nada, que no me voy a morir. Y respiro. Entretengo la cabeza como puedo porque lo que me ayuda siempre es salir, caminar. En fin, intento llevarlo de la mejor manera, pero definitivamente no estoy pasando el mejor momento de mi vida, estoy muy lejos de eso. Al mismo tiempo siento que tengo que salir adelante y ganarle a todo esto. Tengo una hija hermosa, una mamá que es mi vida también, unos amigos increíbles y muchas ganas de vivir muchas cosas más.

-¿Tuviste comunicación con tu expareja? Contaste que no se hace cargo de la cuota alimentaria y que no solo nunca volvió de Miami, como te había prometido, sino que hace poco descubriste que se casó con otra mujer...

-No tengo contacto con él desde hace un año y ocho meses. Todo lo que me entero de él es a través de los medios. Fue muy sorpresivo saber que se había casado a los 6 días de mi regreso de los Estados Unidos, especialmente porque estábamos en pareja todavía y viendo cómo podíamos seguir adelante y si podíamos hacerlo. El padre no ve a Hannah desde sus 3 meses y está cumpliendo 2 años el 13 de mayo. Imagino que puede verla por fotos que yo le envío a los abuelos de Hannah, pero no lo sé.

-Aunque es muy chiquita, ¿Hannah pregunta por su papá?

- Aún habla poco Hannah, y no tiene recuerdos de él porque era muy bebé la última vez que lo vio.

-¿Es verdad que él intentó una reconciliación a la distancia?

-A los diez días de nacida mi hija descubrí una infidelidad, seguida de una cantidad de mentiras increíbles. De alguna manera, se me abrieron los ojos. Me quería volver a Buenos Aires pero tenía que esperar tres meses para poder sacar a mi hija del país. Por suerte estaban mis papás, que se iban a ir a las dos semanas del nacimiento pero se quedaron casi hasta el final de mi estadía. En ese momento no estábamos separados con el papá de Hannah, pero sí en crisis. Él no volvió nunca más a la Argentina hasta el día de hoy.

-¿Cuándo volviste?

- Volví en agosto del 2018 y hasta noviembre de ese año ambos seguíamos intentando reflotar la pareja . Cuando viajé, el 18 de agosto, él me dijo que venía atrás mío, antes del 26 porque se vencían las visas de los dos. Me dijo que acá íbamos a hablar y ver cómo rearmar nuestra vida. De hecho necesitábamos buscar un hogar para Hannah, además. Nunca más apareció y hace poco me enteré que se casó el 24 de agosto del 2018, dos días antes de que venciera la visa. Entonces, hasta noviembre mantuve contacto con él y después eran tantas las mentiras, y tan grandes, que ya no hablamos más. Me enteré por los medios que estaba con otra mujer y pude comprobarlo. Luego de esa confirmación, ya me di cuenta que era una persona que no tenía que estar al lado mío, porque era una mentira tras otra. No podía mantener ni siquiera un diálogo. Fue todo muy raro porque yo conocía a la persona con la que se casó, habíamos compartido comidas y ella estaba con su novio de cuatro años al lado. Lo que está claro es que no tengo un padre presente para mi hija, ni económica ni físicamente.

-Siempre fuiste una mujer muy fuerte, que le hizo frente a las adversidades. Si mirás hacia atrás, ¿qué reflexión hacés sobre tu vida?

-Si miro hacia atrás siento que pasaron tantas cosas [se emociona]... Hannah cumple dos años y a veces pienso que me tocó vivir de todo en este tiempo. Pero si me voy aún más atrás, me doy cuenta que tengo la gracia de llevar 20 años en esta profesión y nunca tuve que buscar otro trabajo. Lo que hago es mi gran sostén, mi bastón en el que me apoyo en todo momento y jamás me falló porque hasta hoy sigo viviendo de lo que me gusta y para lo que me preparé. Sé que estoy en la profesión acertada y recibo siempre el cariño de la gente. Cuando fui a PH -Podemos Hablar , en Telefe, estalló mi teléfono y mis redes sociales, con cantidades de mensajes identificándose con diferentes momentos de mi vida, con gente deseándome fuerzas. Siempre fui una gran luchadora, incansable en todo. Me levanto tras cada golpe que tengo y que me tiran al fondo de la pileta. Pero cuando llegás al fondo hay que patear para arriba, y no quedarse ahí. Me costó mucho llegar hasta donde estoy, fui a muchísimos lugares en los que tuve más "no" que "sí". Por eso la perseverancia y la lucha lideran mi vida.

-Eso siempre ayuda, ¿no?

-Sí, claro. A veces digo que quiero que vengan tiempos mejores y entonces abrazo a mi gorda y me digo: 'Pará, lo mejor lo tengo acá en mis brazos, todos los días y la disfruto'. Me apoyo también en el trabajo, que gracias a Dios siempre está. A veces pienso que por algo pasan las cosas. Hoy mi lucha es pelear por los derechos de mi hija, porque tenga lo que le corresponde.

-¿Por eso pediste la responsabilidad parental?

- Claro, porque estoy atada. Y no hablo de los alimentos para Hannah. Gracias a Dios el juez me dio la posibilidad de presentar el pedido de la responsabilidad parental . Significa que pido la responsabilidad única para con mi hija, para decidir si sale o no del país, a qué colegio va a ir y muchas otras resoluciones que hay que tomar. Porque lo único que tengo son limitaciones. A partir de esto que hago público, me enteré que hay muchas mujeres que están viviendo lo mismo, y algunos hombres también. Muchos se contactan conmigo a través de Instagram y trato de darles un punto de vista. Se apoyan en mi lucha, me piden consejos. Voy a seguir luchando porque los trámites que involucran a menores tienen que ir más rápido, básicamente porque estamos hablando de alimentos de los chicos. Siempre que pueda ser la voz pública de todas esas mamás, lo voy a seguir intentando.

-¿Te permitiste conocer a alguien y rearmar tu vida amorosa?

-La verdad que no conocí a nadie que conquiste mi corazón. Cuando llegue esa persona lo voy a sentir seguramente. No es fácil después de lo vivido, pero siempre seguiré apostando al amor.