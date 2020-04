La terrible noticia sobre su ex que enfureció a Andrea Estévez

Andrea Estévez se enteró por televisión sobre un hecho que tiene al padre de su hija como protagonista Crédito: Instragram

Tras una conflictiva relación con el papá de su hija Hanna, Andrea Estévez descubrió que su pareja se casó con otra. Gracias a un informe de Carlos Monti en Confrontados , donde el periodista mostraba las pruebas que aseguraban que Juan Manuel García había contraído matrimonio en Miami con otra argentina seis días después de que la actriz regrese al país con su beba de tres meses , la conductora se enteró de la noticia y rompió el silencio: "Yo volví apostando a un reencuentro y él se caso con otra".

Desde su casa, y muy sorprendida con la noticia, la morocha no descartó que el matrimonio se deba a una cuestión legal para poder permanecer en el país norteamericano. "Yo llegue a Buenos Aires el 17 de agosto. Nuestra visa se vencía el 26 y él se caso el 24. Imagino que fue por una cuestión de papeles para obtener la residencia en Estados Unidos (.) Yo me despido de él con la idea de volver a reencontrarnos acá, era un papá que volvía para tener relación con su hija y conmigo. No entiendo como uno puede enamorarse en dos días, así que no creo que haya tenido una relación paralela mientras estaba conmigo", expresó con gran desconcierto.

Enseguida, Monti tomó la palabra para contarle algunas cosas que su expareja le reclamaba a la vedette. "Me dicen que él se quedo sin plata por un malgasto que hubo cuando convivía con vos en el departamento frente a la playa. Que no podía seguir bancando el auto que vos usabas", lanzó el periodista al tiempo que leía cifras.

"No puedo seguir escuchando tanta pavada junta", lo interrumpió Estévez bastante molesta y enseguida se defendió punto por punto. "El tiene una denuncia por violencia económica por sacarme la tarjeta para comprarle pañales a mi hija. El auto que yo manejaba me lo daban de canje y mis padres me ayudaron durante todo el último tiempo pagando alquiler, comida y los pañales de Hanna. Hay muchas cosas que viví pero me calle en ese momento", indicó.

Si bien Andrea no tenía intenciones de volver a remover el pasado, no tuvo otra opción que contar la odisea que vivió al lado de su ex en el exterior: "No tenía intenciones de hablar de esto. Yo viajo a Estados Unidos con una panza de 6 meses autorizada por mi médico. Allá él me deja sola, no me acompaña en el último trimestre del embarazo. Descubro infidelidad de su parte. Me retira la tarjeta de crédito (que me la saca de mi billetera) para comprarle pañales a Hanna. Imagínense mi situación: estaba en otro país, sin trabajo y con un bebe recién nacido", recordó.

"Fue mi papá quien me compró una camioneta para que me pueda trasladar con mi hija. El se rodeo de gente que no me daba seguridad. Hizo una inversión en un restaurante que no funcionó como esperaba. Uno puede trabajar de lo que sea para alimentar a su hija, hay responsabilidades", agregó mientras aseguró que el dinero que envió a lo largo de estos dos años no cubre ni el 5% de los gastos.

Tras afirmar que tiene pruebas de todas sus infidelidades, la actriz concluyó: "Cuando me fui de Estados Unidos seguimos manteniendo nuestra relación por teléfono. Por supuesto que no me cierra esta relación porque conozco a esa persona, es la novia de uno de los chefs del restaurante. ¿A los seis días que llegué a Buenos Aires se casa con otra? Yo estaba comprometida con él".