La actriz contó cómo afronta la crianza de su hija Hanna, de un año y nueve meses, y qué es lo que pretende del padre de la pequeña

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de enero de 2020 • 22:59

Esta tarde, Andrea Estévez estuvo como panelista invitada en Hay que ver -el ciclo de elnueve que conducen José María Listorti y Denise Dumas- y habló de su lucha por la tenencia unilateral de su hija Hannah.

Luego de asegurar que hace más de un año que no tiene noticias de su ex Juan Manuel García, la actriz expresó: "Se lo notificó tres veces en su domicilio de Buenos Aires. Nunca se presentaron ni él ni ningún abogado de su parte. No saben en qué parte del mundo está. Está desaparecido de la vida de Hannah hace más de un año".

Al confirmar que su reclamo no solo tiene que ver con la cuota alimentaria, la conductora confesó que también está luchando por la tenencia unilateral. "Yo no puedo sacar a mi hija del país. Tengo que estar condicionada por su permiso", explicó.

"Quiero lograr la tenencia unilateral, además del dinero de la comida de mi hija", señaló. Luego de contar que la pequeña ya tiene 1 año y 9 meses, Estévez agregó: "El año que viene la anoto en el colegio y no tengo la firma del padre. Tengo un montón de trabas para todo y encima yo soy la que me ocupo por completo".

"Si el padre no responde, la ley va por los abuelos. Hace mucho tiempo que no hablo de este tema con ellos. Trato de separar las cosas, para que mi hija pueda tener una relación sana con ellos. Pero estoy peleando por lo que le corresponde. Gracias a Dios no le falta nada, porque trabajo un montón y tengo amigos que me ayudan", concluyó, angustiada.