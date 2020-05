Andrea Estévez habló de su encuentro con Luciano Castro: "Fue terrible"

La modelo recordó un episodio de su pasado que involucra al actor Crédito: Capturas

El sábado a la noche, en el programa PH: Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff tuvo entre sus invitados a la modelo Andrea Estévez, a quien le recordó un episodio que vivió con Luciano Castro décadas atrás, cuando ella era fanática del actor y se lo encontró de casualidad en el aeropuerto.

"Yo estaba en Aeroparque, en la fila, era una época en la que yo hacía muchas presencias. Entonces, veo que estaba de espalda Luciano Castro. Ahí la llamo a mi mamá y le digo '¿no sabés a quién me acabo de cruzar? ¡A Luciano Castro! Está buenísimo. Se parte al medio'", relató Estévez, para luego hablar del papelón que le valió ese comentario.

"Me doy vuelta y estaba atrás. Me puse pálida, empecé a temblar. ¡Fue terrible!", contó la panelista. "Esto fue cuando terminó Jugate conmigo. Me escuchó todo lo que dije y se rió; tiempo después nos cruzamos y se lo volví a contar", recordó Andrea sobre ese encuentro vergonzoso que compartió en el ciclo de Telefe.

Estévez también habló sobre un tópico más serio: cómo sobrelleva la cuarentena tan solo dos meses después de haber perdido a su padre. "Más allá del Covid-19, unos días antes falleció mi papá. Entonces, estoy en casa con mi nena y con mi mamá. El tema es el encierro, más el fallecimiento de mi papá y la ausencia. Empecé a tener mucho miedo a la muerte, comencé con ataques de pánico. Es horrible", expresó.

Recordemos que Andrea también sufrió un duro golpe cuando se enteró que su expareja, Juan Manuel García, padre de su hija Hannah, se había casado en Miami con otra mujer argentina seis días después de que la actriz regresara al país con su beba de tres meses.

"Cuando me fui de Estados Unidos seguimos manteniendo nuestra relación por teléfono. Por supuesto que no me cierra esta relación porque conozco a esa persona, es la novia de uno de los chefs del restaurante. ¿A los seis días de que llegué a Buenos Aires se casa con otra? Yo estaba comprometida con él", dijo enojada tras ver el informe de Confrontados, el programa donde la noticia salió a la luz .